Нарушения закона выявлены в деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Горном Алтае.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, была проведена проверка деятельности регионального оператора в лице ООО "Коммунальщик" на территории села Кызыл-Озёк Майминского района.
"Установлены факты переполнения контейнеров твердыми коммунальными отходами в местах их накопления, прилегающая территория завалена мусором, что подтвердило несоблюдение графика вывоза твердых бытовых отходов", – констатируют в ведомстве.
Оператору в этой связи было внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ – "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, в отношении виновных лиц".
Материалы направлены для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.
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