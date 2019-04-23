Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула сообщает, когда и какие участки дорог будут перекрыты в связи с подготовкой и проведением празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Итак, в следующий понедельник, 6 мая, с 16 до 19 часов будет перекрыта площадь Сахарова, а точнее участок по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Во вторник, 7 мая, этот же участок перекроют с 15:30 до 19:00. Также во вторник с 17 до 21 часа для движения будет закрыта нечетная сторона проспекта Ленина – от Молодежной до Димитрова.

"Движение автобусов будет организовано от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Чкалова, пр. Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении по маршрутам. Во время перекрытия пр. Ленина маршруты троллейбусов №1 и 7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы", – уточнили в администрации.

В среду, 8 мая, с 12 до 15 часов снова будет перекрыта площадь Сахарова по Социалистическому проспекту – от Молодежной до Мерзликина.

И, наконец, в четверг, 9 мая, будут перекрыты для движения транспорта:

08:00-09:30 – четная сторона пр. Строителей (от пр. Ленина до пр. Красноармейского). От остановки "Новый рынок" до железнодорожного вокзала и площади Спартака автобусы будут двигаться в прямом направлении по улицам: Новоугольная, Свердлова, Профинтерна, Привокзальная, пр. Красноармейский, далее по своим маршрутам. В обратном направлении по маршрутам.

08:00-09:30 – улица Чкалова (от Комсомольского до Ленина).

08:00-22:00 – пр. Социалистический (от Молодежной до Димитрова).

08:30-13:00 – пр. Социалистический (от Строителей до Молодежной).

08:00-13:00 – Димитрова (от Комсомольского до Социалистического).

08:00-13:00 – четная и нечетная сторона пр. Ленина (от Строителей до Чкалова). Движение автобусов будет организовано от пл. Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по ул. Советской, пр. Комсомольскому, ул. Партизанской, пр. Ленина, далее по своим маршрутам.

13:00-17:00 – четная и нечетная сторона пр. Ленина (от Строителей до Гоголя). Движение автобусов будет организовано от пл. Октября до Речного вокзала в прямом и обратном направлениях по Советской, Комсомольскому, Гоголя, Ленина, далее по своим маршрутам.

14:00-22:30 – Георгия Исакова (от четной до нечетной стороны Островского)

Движение автобусов будет организовано по маршрутам:

№24 – по улицам: Кавалерийской, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, Юрина, далее по своему маршруту;

№6 – по улицам: Солнечная Поляна, Юрина, Попова, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, далее по своим маршрутам;

№29 – по улицам: Солнечная Поляна, Георгия Исакова, Островского (четная сторона), Антона Петрова, Малахова, далее по своему маршруту.

19:00-22:30 – четная сторона Ленина (от Чеглецова до Петра Сухова). Движение маршрутных автобусов № 1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 будет организовано по Северо-Западной, Калинина, Космонавтов. Трасса троллейбусного маршрута №1 будет сокращена до остановки "Шинный завод".

16:00-22:30 – Куйбышева на Южном (от Чайковского до Мусоргского).

16:00-22:30 – подъезды к площади в районе Дворца культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21).

13:30-15:00 – переулок Почтовый в микрорайоне Затон (от Водников до здания №1а по переулку Стартовому).

10:00-12:00 – ул. Центральная в селе Лебяжье (от дома №80 до дома №96). Движение маршрутных автобусов № 59, 104ю, 108, 109 будет организовано по ул. Центральной, ул. Школьной.

11:00-11:30 – ул. Мира в поселке Центральный (от строения №1а до здания №12а).

11:30-12:00 – ул. Центральная в поселке Ягодное (от дома №138 до дома №65б).

12:00-13:00 – ул. Центральная поселке Ягодное (от дома №65б до дома №61).

Во время перекрытия проспекта Ленина маршруты троллейбусов №1 и № 7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы".