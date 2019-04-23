МИД Японии отказался в своем ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" от формулировки о том, что южные Курилы принадлежат Японии, передает РИА "Новости" со ссылкой на Киодо.
Отмечается, что в документе больше нет фразы "вернем четыре северных острова (так называют в Японии Курилы) японской стороне".
В докладе также отмечается, что Токио и Москва работают над разрешением территориального спора под "сильным руководством" премьера Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина.
Впрочем, в японском МИД, высказываясь об отказе от формулировки, заявили, что "правовая позиция правительства не изменилась".
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