Власти Барнаула организуют ночную работу общественного транспорта в день празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"После проведения праздничного салюта в целях оперативной перевозки пассажиров будет организована перевозка горожан автобусами, троллейбусами, трамваями. Также будет организовано дежурство работников комитета и представителей пассажироперевозящих компаний", – сказали в администрации.
Так, автобусы и троллейбусы будут ждать пассажиров вдоль проспекта Ленина от улицы Кирова до улицы Димитрова (которые ходят по Ленина), районе здания №57б, на остановке общественного транспорта "Площадь Советов" и в районе пересечения проспекта Красноармейского с улицей Молодежной в сторону Привокзальной площади (которые ходят по Красноармейскому).
Сесть на трамваи №1 и №7 можно на остановке "Аграрный университет" на проспекте Красноармейском.
Комментарии