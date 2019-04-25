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Летим в Прагу: как совместить отдых с изучением английского по доступной цене

, ИА "Амител"
Стартовал набор на летние каникулы в Праге с изучением английского языка
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Летний отдых с пользой – это когда даже во время отпуска мы приобретаем новые знания. Английский язык всегда будет востребован, а чтобы качественно повысить его уровень, International Education Center Link* совместно с партнером – Образовательным центром Association* разработали интенсивный курс по самым низким ценам в Европе.

International Education Center Link (IEC) объявляет о начале набора студентов на летние каникулы в Праге с изучением английского языка. Ни для кого не секрет, что в изучении иностранного языка немаловажную роль играет общение с его носителем. Летний курс английского языка – это идеальный способ улучшить свой уровень английского языка и великолепно провести каникулы в одном из красивейших городов Европы – Праге. Все преподаватели английского – носители языка.

IEC LINK предлагает выгодную двухнедельную программу английского языка. Сроки обучения с 16.07.19 по 28.07.19 (без кураторов) и с 16.08.19 по 30.08.19 (в сопровождении двух кураторов из Барнаула). Стоимость эффективного курса составляет всего 550 евро (вместо 950 евро), при оплате до 29 мая 2019 года (предоставляется кредит и рассрочка).

Основные цели курса:

• знакомство с английским и чешским языком;

• знакомство с Чехией, ее культурой, историей и современной жизнью;

• предоставление информации о возможностях получения высшего, среднего и среднего специального образования в Чехии, знакомство с пражскими университетами, колледжами и гимназиями;

• активный и интересный отдых, получение заряда бодрости на будущий учебный год.

Прага – многогранный, прекрасный город, который стоит посетить. Именно в нем проходят прекрасные фестивали и располагается неповторимая архитектура.

Вас ожидает увлекательная экскурсионная программа (по согласованию с участниками программы): Пражский град, Собор Святого Вита, Золотая улочка, Мала Страна, Карлов мост, Староместская и Вацлавская площадь, Вышеград, аквапарк и многое другое.

IEC LINK продумали захватывающие поездки:

• посещение знаменитого курорта Карловы Вары;

• поездка в Австрию или Германию;

• поездка в Млада Болеслав;

• поездка в королевский город Кутна Гора, который находится под охраной ЮНЕСКО;

• Париж;

• Сказочная Бавария;

• Берлин;

• Нюрнберг;

• Будапешт и др.

В стоимость курсов входит:

• образовательная программа;

• проживание в студенческой резиденции в 2-х, 3-х местных номерах;

• тест на уровень английского языка;

• сертификат по окончании курса;

• экскурсии по городу;

• развлекательные мероприятия в образовательном центре Association;

• бонусы и скидки на путешествия по Европе;

• встреча и групповой трансфер из/в аэропорт;

• сопровождение кураторами групп из Барнаула (при наборе группы).

Условия проживания: участникам летнего курса предлагается проживание в студенческой резиденции Volha* (соответствует категории 3*).

Также Международный образовательный центр LINK предлагает летние курсы китайского языка для школьников и студентов в Пекине, которые пройдут в Пекинском Профессиональном Колледже NongYe*. Программа разработана для желающих разного возраста (15+), где вы сможете окунуться в культуру Китая, изучая китайский язык, пообщаться с носителями языка и побывать в столице Китая. Курсы длятся 4 недели (24.06.2019 – 19.07.2019), из них все субботы и воскресенья – выходные дни. Стоимость – 1140 евро.

IEC LINK предлагает и летние каникулы на Мальте с уроками английского языка в Международном языковом центре ЕС. Курсы проводятся для детей от 8 до 17 лет, для детей с родителями, а также курсы для детей 14+.

Обучение:

• 20 уроков английского языка в неделю (по 45 минут каждый);

• занятия в колледже "Сент-Мартинс": классы кондиционированы, на территории – спортивные площадки;

• уроки по зигзагообразному графику – утром и после обеда;

• учителя – носители языка;

• школа ЕС аккредитована (Министерство образования Мальты, FELTOM*);

• интернациональные группы до 15 человек;

• распределение в группы по результатам тестирования на знание языка;

• по окончании курса выдается сертификат;

• на уроки и экскурсии подростков возит школьный автобус.

Проживание по выбору: мальтийская семья, школьная резиденция "Белла Виста" 4* в г. Аура.

Сроки поездки – с 09.08.19 по 24.08.2019.

Стоимость курса составляет от 1400 евро в зависимости от выбранной программы.

Более подробную информацию о курсах смотрите на официальном сайте.

International Education Center Link
г. Барнаул, пр-т Ленина, 54В, офис 213
Тел.: +7 (3852) 69-59-90
E-mail: info@i-bsc.ru
Сайт

*Интернешнл Эдьюкейшн Сентер Линк, Ассосиейшн, Вольха, Нонг Йо, ФЕЛТОМ – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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