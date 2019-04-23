Новый товарный знак "Сбер" был зарегистрирован Сбербанком 8 апреля этого года, передает ТАСС.
В пресс-службе Сбербанка не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак, но отметили, что "использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании".
Отметим, что в конце прошлого года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк".
Комментарии
плохо новость плохая
Короче, ни фига Сбербанк уже не государственный, а Грефовский, если не копать ещё глубже...
Раскатали губу - наш, народный!? На народные средства он только организовывался, а потом умные люди пришли и сказали что он теперь ихний! И всё! Как и другие прибыльные предприятия СССР.
23.04.2019 14:55
- гость
А вы до сих пор считали, что это госбанк? Так-то он частный давненько
момент транзита власти все ближе