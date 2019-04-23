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Юношу из Бийска будут судить за порноснимки с 14-летней девочкой

, ИА "Амител"
Свою вину 18-летний горожанин признал полностью
На момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним / Фото: streamwork.ru

На момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним / Фото: streamwork.ru

18-летний бийчанин предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетней, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно данным органов следствия, осенью 2017 года в своей квартире после совместного распития спиртных напитков обвиняемый, на тот момент являвшийся несовершеннолетним, изготовил фото порнографического содержания спящей 14-летней знакомой.

Затем молодой человек распространил фотографии в одной из социальных сетей.

Во время предварительного следствия бийчанин свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.04.2019 15:33
Гость

А пить то спиртные напитки в 14 лет ей можно? (т.е. бухать, раз так упилась)

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