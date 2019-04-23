18-летний бийчанин предстанет перед судом по обвинению в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетней, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Согласно данным органов следствия, осенью 2017 года в своей квартире после совместного распития спиртных напитков обвиняемый, на тот момент являвшийся несовершеннолетним, изготовил фото порнографического содержания спящей 14-летней знакомой.
Затем молодой человек распространил фотографии в одной из социальных сетей.
Во время предварительного следствия бийчанин свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
А пить то спиртные напитки в 14 лет ей можно? (т.е. бухать, раз так упилась)