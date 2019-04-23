Счетная палата выявила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств в 2018 году на сумму в 772,7 млрд рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на годовой отчет ведомства.
СП РФ зафиксировала в прошлом году более 9,2 тысячи нарушений со стороны российских госорганов при использовании бюджетных средств.
Общую сумму в 772,7 млрд рублей сумму можно условно разбить на пять направлений:
268,2 млрд рублей выявлено в качестве нарушений при формировании и исполнении бюджетов;
294,6 млрд рублей – при осуществлении госзакупок;
95 млрд рублей – при бухгалтерском учете;
70,7 млрд рублей – при управлении госсобственностью и использовании ресурсов;
44,2 млрд рублей – иные нарушения.
В сравнении с 2017 годом общая сумма снизилась более чем в два раза: с 1,9 трлн рублей.
Счетной палате удалось вернуть 7,6 млрд рублей. Было возбуждено 40 уголовных дел и 78 проверок. Чиновники и юрлица получили штрафы на 85 млн рублей.
Комментарии
А кого нибудь наказали? За нарушения по 44 там ведь штрафы не детские Или ...не дождетесь
Вот и реж.Серебрянников за кого впрягаются либерасты в дела воровства и мошенничества внёс свой скромный вклад в десятки миллионов.