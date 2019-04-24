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Все тренды азиатского питания: почему выставку SIAL China нельзя пропустить

, ИА "Амител"
К участию в выставке на конкурсной основе приглашаются организации Алтайского края
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Международную выставку SIAL China 2019*, которая пройдет в Китае, в городе Шанхае в период с 14 по 16 мая 2019 года, – пожалуй, по праву можно назвать событием №1 в Китае и Азии среди аналогичных: именно она задает ориентир для зарубежных компаний, выходящих на азиатский рынок и дает ценную информацию о тенденциях и инновациях региональной пищевой промышленности, в особенности мясной, молочной продукции и напитков.

SIAL China входит в семью выставок продуктов питания во главе с известным брендом SIAL Paris*. К ней относятся SIAL Canada, SIAL Interfood (Джакарта), SIAL Middle East (Абу-Даби), SIAL Paris, а также мероприятия Food India и Salon Gourmet Selection*.

Почему нельзя пропустить SIAL China 2019

SIAL помогает специалистам увидеть основные тренды года, обмениваться знаниями и опытом с коллегами более чем из 200 стран, развивать сотрудничество с азиатскими компаниями. Это:

  • уникальная выставка, сочетающая 50% международных экспонентов и 50% местных участников;
  • присутствие всех больших производителей и поставщиков продуктов питания и напитков в Китае;
  • 50 докладчиков на 27 конференциях (на выставке 2018 года);
  • онлайн-система MatchMaking* для поиска бизнес-партнеров, позволяющая запланировать все встречи заранее.

По оценкам экспертов, в этом году выставка SIAL China соберет не менее 3 400 экспонентов и 112 000 профессиональных посетителей. Мероприятие пройдет с 14 по 16 мая в Шанхае и вновь привлечет к участию ведущих профессионалов пищевого производства и ключевых игроков рынка розничной торговли, общественного питания, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Что будет представлено на SIAL China

На выставке SIAL China будут представлены еда и напитки, а также специализированное оборудование и технологии в 21 категории:

  • полуфабрикаты и ингредиенты (фасованная продукция);
  • молочные продукты, яйца;
  • свежее мясо и субпродукты;
  • свежая птица и дичь;
  • свежая и консервированная рыба, морепродукты;
  • свежие фрукты и овощи, сухофрукты;
  • зелень;
  • кондитерские изделия, печенье и выпечка;
  • вяленое и соленое мясо;
  • деликатесы;
  • консервированные продукты;
  • замороженные продукты;
  • органические продукты;
  • здоровое и диетическое питание, детское питание;
  • бакалея;
  • вина; алкоголь; безалкогольные напитки;
  • оборудование, технологии и контрактное производство; услуги.

На прошедшей выставке 3 400 экспонентов из 67 стран представили свою продукцию в 13 выставочных залах общей площадью 162 000 кв.м.

Как принять участие в выставке алтайским компаниям
Организацию участия в выставке SIAL China 2019 для компаний Алтайского края обеспечивает Алтайский фонд МСП. Застроенные выставочные площади будут предоставлены бесплатно компаниям нашего региона, планирующим или уже ведущим экспортную деятельность.

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП финансирует оплату индивидуального выставочного стенда вашей компании площадью до 9 кв.м. Это уникальная возможность заявить о себе на международном рынке.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22.04 по 02.05.2019 г. по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, каб. 6. Подробности на мойбизнес22.рф

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
Сайт 

*СИАЛ Чайна 2019, СИАЛ Пэрис, СИАЛ Кэнэда, СИАЛ Интерфуд, СИАЛ Миддл Ист, Фуд Индиа, Салун Гурме Селекшен, МэчМейкин — прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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