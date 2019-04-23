Роскачество провело большую проверку качества яиц, продающихся в российских магазинах. Плохого продукта они не обнаружили, сообщается на сайте ведомства.
"Куриные столовые яйца высшей и отборной категории были проверены по 35 показателям качества и безопасности. Эксперты исследовали продукцию на наличие антибиотиков, сальмонеллы и других патогенных микроорганизмов, проверили свежесть яиц и оценили их запах, проконтролировали наличие витаминов (А, Е, D3 и др.), досконально изучили скорлупу", — сказано в релизе.
Проверили яйца даже на прочность: эксперты роняли продуктовые пакеты с яйцами в упаковке с 30-ти сантиметровой высоты. В некоторых упаковках целыми остался весь десяток яиц.
По данным исследования, продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было.
"Эксперты не обнаружили патогенных организмов ни в предыдущем исследовании, ни в исследовании 2019 года", — сообщили в ведомстве.
Сальмонеллу, тяжелые металлы, пестициды, антибиотики, повышенное количество микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки в яйцах не нашли.
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