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Как опознать малярийного комара и где они обитают на Алтае

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Рассказываем, когда в Алтайском крае появятся комары и есть ли среди них переносчики заболеваний
Комары появляются в мае / Фото: pixabay.com

Комары появляются в мае / Фото: pixabay.com

25 апреля во всем мире отмечают День борьбы с малярией – острой инфекцией, передающейся через кровь при укусе комара. Amic.ru выяснил, есть ли малярийные комары в Алтайском крае, как их опознать и можно ли от них защититься.

Как сообщила Amic.ru и.о. руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Борисюк, в Алтайском крае малярийные комары есть во всех районах. В 2018 году их средняя численность составила 12 комаров на одну единицу учета. Специалисты проводят исследование численности комаров по методу А.В. Гуцевича – "на себе". Для этого учетчик в течение 20 минут находится на специальных контрольных участках в разные часы активности комаров и собирает нападающих кровососущих специальной пробиркой. Показатель 12 комаров на 1 единицу учета говорит о том, что за 20 минут на специалиста садилось в среднем 12 малярийных комаров.

Опасный Анофелес

По словам Натальи Борисюк, всего на территории Алтайского края зарегистрировано около 20 различных видов комаров, среди них комары рода Анофелес, которые являются переносчиками малярии (при наличии больного малярией и высокой температуры воздуха, необходимой для развития возбудителя в комаре).

По размерам малярийные комары почти не отличаются от других видов. Комаров рода Анофелес можно отличить по характеру посадки на поверхностях (образуется большой острый угол к поверхности), а также по наличию четырех бурых пятнышек на крыльях и другим малозаметным признакам (длина хоботка, строение конечностей), увидеть которые могут только специалисты.

В 2018 году в Алтайском крае был зарегистрирован один случай заболевания трехдневной малярией, ее завезли из Центральноафриканской Республики. Это инфекционное заболевание, которое характеризуется приступами лихорадки, а также поражением эритроцитов, анемией, увеличением селезенки и печени. Закономерность появления приступов соответствует циклу развития возбудителя.

Инкубационный период при малярии составляет от 8 до 25 суток (при трехдневной малярии может достигать 8-14 месяцев). При своевременной диагностике и правильной терапии прогноз на выздоровление благоприятный.

Защита от кровососущих

По оценкам специалистов, в 2019 году в Алтайском крае ожидается стабильно высокая численность комаров. Конечно, условия для их размножения должны быть благоприятными: среднесуточная температура +15...+20 градусов, дождливая погода, высокая трава. В засушливое лето комаров бывает меньше.

"Выплод комаров происходит в водоемах каждые 5-7 дней с мая по сентябрь с наибольшей численностью в июле-августе. Активность комаров прекращается при наступлении холодной, дождливой погоды, как правило, это III декада сентября – I декада октября", – рассказала Наталья Борисюк.

Чтобы обезопасить себя от укусов комаров, эксперт советует наносить на тело и одежду репелленты. На окнах стоит установить антимоскитные сетки, на дверь – повесить полог, обработанный репеллентом со стороны улицы. Залетевших комаров можно уничтожить с помощью электрофумигатора, только помещение после этого нужно проветрить. На даче бороться с комарами можно с помощью скашивания травы и укрывания емкостей с водой полиэтиленовой пленкой.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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