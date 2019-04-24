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Возвращение "Мотора" и скандал с тренером: что происходит в хоккейном "Алтае"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В команде назначен новый президент, которым стал Руслан Чайкин
Фото: ХК 'Алтай'

Фото: ХК "Алтай"

Руководитель краевого автономного учреждения ХК "Алтай" Дмитрий Чекалин прекратил свою работу на этом посту. Он проработал директором клуба более трех лет. Ранее в течение пяти лет Чекалин руководил спортшколой "Алтай". Он начал заниматься хоккеем в барнаульском "Моторе". Затем два сезона защищал ворота главной команды края. В 24 года Чекалин завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.

С февраля этого года исполнял обязанности главного тренера "Алтая". Он сменил на посту наставника барнаульцев Александра Климова, который проработал в этой должности лишь месяц. Оказалось, что Климов не имел необходимой лицензии для работы главным тренером. Также выяснилось, что специалиста ранее осудили за мошенничество, и у него поддельный диплом о высшем образовании.

На место пришел Руслан Чайкин – ведущий специалист краевого Минспорта. Несмотря на молодой возраст – 29 лет – он уже продолжительный срок курирует зимние виды спорта и недавно вернулся с обучения в Сочи. Как сообщил Amic.ru министр спорта региона Алексей Перфильев, с 19 апреля Чайкин руководит клубом в статусе и.о. Он будет работать в этом статусе, пока его кандидатуру не одобрят курирующий спорт вице-премьер Денис Губин или губернатор Виктор Томенко. По некоторым данным, у Руслана Чайкина будет три месяца, чтобы проявить себя.

Перспективы алтайского хоккея обсуждались 18 апреля на закрытом совещании в Минспорте с участием главы ведомства Алексея Перфильева, руководителя краевой федерации хоккея Максима Рябцева, предпринимателей Вадима Смагина и Михаила Дроздова.

Последний, к слову, недавно купил Дворец спорта и зрелищ и является фактически монополистом на лед в Барнауле. Михаил Дроздов уже заявлял журналистам, что планирует сделать так, чтобы хоккейная команда "Алтай" тренировалась на льду бесплатно. Бизнесмен протаскивал на должность президента команды управляющего ЛСД "Карандин Арена" Максима Нечаева.

Как стало известно Amic.ru, в ближайшие месяцы Минспорта планирует зарегистрировать новую автономную некоммерческую организацию, которая будет собирать все внебюджетные средства представителей бизнеса. Высока вероятность, что в роли такой структуры выступит АКС "Динамо".

Что касается "Алтая", то как сообщил министр спорта Алтайского края, высока вероятность, что команду со следующего сезона возглавит омский тренер Константин Маслюков – выходец из "Авангарда". Его помощником должен стать Евгений Бакланов.

Может вернуться в клуб и Александр Климов, уволенный со скандалом после истории с поддельным дипломом. Сейчас ведутся переговоры, чтобы именно Климов стал генменеджером клуба. Для этого не обязательно иметь наличие высшего образования. Климов – фигура нового президента федерации алтайского хоккея Максима Рябцева. На прошлой неделе, по сведениям источников, Климов активно вел переговоры с молодыми хоккеистами соседних регионов, приглашая их на сборы в Барнаул. Что примечательно, в телефонных разговорах он представлялся именно как генеральный менеджер.

Алексей Перфильев подтвердил, что сейчас обсуждается возвращение Климова в клуб, но решение не окончательное. Что касается директора СШОР "Алтай" Павла Еремеева, у которого также в ближайшее время заканчивается контракт, то договор с ним будет переподписан. К работе Еремеева было меньше всего нареканий, но по сведениям источников новое руководство алтайского хоккея планирует протащить на эту должность старшего тренера "Алтая" Александра Обухова, который, по слухам, и настоял на назначении Климова.

Самое интересное, что со следующего года главная команда края может сменить название. В кулуарах обсуждается, что команда может вернуться к легендарному названию "Мотор". Именно с ним многие любители хоккея связывают главные успехи в алтайском спорте.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.04.2019 06:33
NecroJoke

Да прям интриги в болоте похлеще суперлиги. Даешь хоккей в Барнео, раскатываем лед сапогами и вперед.

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24.04.2019 08:19
Злая гостья

Вот они-то все нам зачем?

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