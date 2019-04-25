Попробовать себя в роли ресторатора теперь может любой желающий.
Сеть ресторанов быстрого питания "Гриль №1" запустила образовательный проект для начинающих бизнесменов, которые хотят попробовать себя в сегменте фастфуда. Проект "Школа Шаурмы" – это трехдневный интенсивный курс, на котором специалисты компании обучают всем тонкостям ведения бизнеса, работе с продуктами, документацией и поиску правильного места для своего ресторана.
Курс разделен на три больших модуля: документация, кухня, персонал. Студенты получают практические знания по всем этапам приготовления шаурмы: начиная от заготовок, заканчивая упаковкой и выдачей готового блюда. Дополнительным бонусом для студентов курса является скидка 50 000 рублей на покупку франшизы "Гриль №1".
Первые выпускники уже находятся в процессе запуска своих ресторанов в Новосибирске и Ямало-Ненецком автономном округе.
"Это отличный образовательный продукт в сфере общепита, – поделился своими впечатлениями о курсе студент Эдуард Лейман. – В первую очередь хочется отметить ребят, проводивших обучение: отлично доносят материал, понятным языком и с примерами отвечают на все вопросы и помогают разобраться во всех нюансах. Сам процесс обучения построен грамотно – практика чередуется с теорией, что позволяет быстро усваивать и запоминать полученные знания. Главный плюс – все этапы приготовления шаурмы дают сделать своими руками, что поможет в приеме и обучении поваров. Однозначно рекомендую проект всем, кто хочет начать бизнес в сфере общепита! Данный курс даст вам основополагающие знания в этой нише и поможет избежать многих ошибок".
Получить всю информацию и записаться на курс можно здесь.
Комментарии
И так уже эта шавуха на каждом углу
Лично мне не нравится Г1, шаурма зажаривается до состояния "сухарь", 2-й раз идти туда, нет желания.