Тело пожилого мужчины было обнаружено в туалете одной из поликлиник Иркутска, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета.
По информации источника издания, пенсионер свел счеты с жизнью. Трагический инцидент произошел в поликлинике №6.
Также отмечается, что пожилой мужчина пришел в медицинское учреждение, чтобы сдать анализы. Он занял очередь, но не дождавшись приема, ушел в уборную, где и было найдено его тело.
Пенсионеру было 80 лет. По факту смерти мужчины ведется доследственная проверка.
Комментарии
Сюжет для рекламного ролика Пенсионного Фонда
Бережливая поликлиника.
оптимизация налицо!
Так это ж какое богатырское здоровье надо иметь, чтобы ходить по нашим поликлиникам.
в сл. случае оставить записку " в моей смерти винить ...." пусть потаскают по судам