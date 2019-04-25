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Как заемщику самостоятельно снизить кредитную нагрузку

, ИА "Амител"
"Содействие Финанс Групп" выдает займы даже при высокой кредитной нагрузке

Кредитная нагрузка заемщика – это показатель, который помогает финансовым организациям оценить уровень платежеспособности клиента. Именно по этой причине оформить кредит в банке без ее проверки фактически невозможно. Разберемся, что делать, если долговые обязательства слишком велики, а взять новый кредит необходимо.

 

Рассчитываем уровень кредитной нагрузки самостоятельно

Перед принятием решения о выдаче кредита банки всегда рассчитывают уровень кредитной нагрузки клиентов, а с конца 2019 года это будут обязаны делать и микрофинансовые организации, если сумма займа будет превышать 10 тысяч рублей. Прежде всего, важно понимать, что коэффициент финансовой нагрузки рассчитывается в процентах. Чем выше процент, тем хуже для заемщика. При показателе близком к 100% получить кредит будет нелегко или вовсе невозможно. 

Но есть и хорошая новость – рассчитать этот коэффициент можно самостоятельно. Более того, это желательно делать всегда перед обращением в любое финансовое учреждение, поскольку кредитные организации могут ошибиться в расчетах и учесть лишь официально оформленные кредиты, которые смогут найти в отчете кредитной истории. Остальные займы, например, взятые у частных лиц, родственников или знакомых, не будут приняты во внимание. Именно такие неучтенные данные и низкий уровень финансовой грамотности могут привести заемщика к банкротству.

Итак, на уровень кредитной нагрузки имеют влияние: кредитная история заемщика, кредитный рейтинг, размер дохода семьи, количество иждивенцев, а также наличие залогового имущества или поручителей. Существует несколько способов расчета коэффициента кредитной нагрузки.

Способ первый: Полную сумму всех кредитных обязательств за месяц необходимо разделить на общий месячный бюджет семьи и умножить получившиеся число на 100%. Оптимальный уровень кредитной нагрузки при этом не должен быть выше 50%. Например, доход семьи составляет 70 000 рублей, а размер выплат по кредитным обязательствам – 25 000 рублей в месяц. 25 000:70 000*100% = 35,7%. Уровень кредитной нагрузки в этом случае является вполне приемлемым.

Способ второй: Из общего семейного бюджета отнимаем сумму ежемесячных расходов, таких как коммунальные платежи, питание, аренда, образование, досуг и т. д. Оставшаяся сумма – это чистый доход семьи. Но в реальности узнать его довольно сложно, поэтому зачастую банки используют средний показатель для этих вычислений. Формула расчета выглядит так: ежемесячные выплаты по кредитам делим на чистый доход семьи и умножаем на 100%.

Способ третий: Финансовые учреждения учитывают количество членов семьи, а также норму расходов на каждого из них, установленную согласно прожиточному минимуму. При этом расчет будет выглядеть так: 10000:(60000-10000*3)*100%=33,3%, где 10000 – средний прожиточный минимум, а 3 – количество членов семьи. Этот способ применяется большинством кредитных организаций при расчете коэффициента кредитной нагрузки. При использовании данной формулы он не должен превышать 30%, особенно в семьях с детьми. Иначе получить кредит будет проблематично.

 

Если показатель оказался слишком высоким

Если после расчета финансовой нагрузки ее показатель оказался высоким, необходимо задуматься о способах ее снижения. Прежде всего нужно оценить необходимость кредитных карт, поскольку банки учитывают все имеющиеся у заемщика кредитки, даже те, которыми клиент не пользуется. В такой ситуации лучше закрыть карту в банке. Если же карта находится в использовании, но не в полной мере, можно уменьшить ее кредитный лимит.

Если есть возможность досрочного погасить заем, уменьшив сумму основного долга и, как следствие, размер процентной ставки, это также необходимо сделать.

Еще один хороший способ снижения кредитной нагрузки – консолидация долгов. В этом случае все оформленные кредиты переоформляются в один, а значит, у заемщика не будет необходимости платить процентную ставку за каждый кредит по отдельности. А в случае хорошей кредитной истории можно оформить рефинансирование кредита. 

 

Если снизить кредитную нагрузку не получилось

Если кредитная нагрузка остается высокой и банк отказывает в выдаче нового кредита, отчаиваться не стоит. Можно попробовать другие способы получения займа – обратиться в надежную микрофинансовую организацию с хорошей репутацией, например, в МКК ООО "Содействие Финанс Групп". Там более лояльно относятся к подбору клиентов – сотрудники компании помогут получить заем в день обращения на условиях, выгодных именно вам, и оформят все документы в течение одного часа. 

А если у вас в собственности есть автомобиль, вы можете воспользоваться одним из самых популярных и выгодных видов займов – под залог ПТС. Это выгодный способ получения денежных средств без лишних трудностей, при этом у заемщика нет необходимости предоставлять ни справку о доходах, ни данных о поручителе. Кроме того, после предоставления суммы на руки машина остается у собственника на весь кредитный период. А это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования. 

МКК ООО "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов, или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

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МКК ООО "Содействие Финанс Групп". ИНН 5406690643, ОГРН 1115476142275. Свидетельство о регистрации № 2120754001764 от 21.11.2011. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на апрель 2019 года.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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