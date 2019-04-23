Движение по Старому мосту через Обь в Барнауле ограничат 25 апреля. Как сообщает ФКУ УПРДОР "Алтай", с 11:00 до 13:00 (время местное) будет частично ограничено движение по Старому коммунальному мосту в Барнауле. Для автомобильного транспорта закроют полосу по направлению из Новоалтайска в Барнаул, из Барнаула в Новоалтайск проезд будет открыт. Ограничения связаны с проведением электромонтажных работ. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать экипажи ГИБДД.
Отметим, что оценка стоимости ремонта коммунального моста должна завершиться летом 2019 года. После этого пройдут все необходимые процедуры для получения субсидий от федерации на ремонт моста. При самых оптимистичных прогнозах ремонтные работы могут начаться в конце 2019 – начале 2020 года.
Мост был передан на баланс УПРДОР "Алтай" в конце октября. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не представляет угрозы для водителей. Тем не менее дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т. д.
Теперь по мосту запрещен проезд грузового транспорта массой более восьми тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра. В случае нарушений требований водителю грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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