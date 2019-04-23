Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль

Алтайский пенсионер Виктор Асеев выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Розыгрыш 1272 тиража "Русского лото" проводился 24 февраля, мужчина смотрел трансляцию по телевизору.
Виктор Асеев так волновался, когда в его билете осталось одно незачеркнутое число (37), что не услышал, когда ведущий достал нужный бочонок. На следующий день он проверил билет в месте покупки и узнал, что выиграл машину, о которой давно мечтал.
Как сообщили в пресс-службе "Столото", Виктор Асеев играет в лотерею не первый год и даже коллекционирует все билеты без выигрыша. Новая машина – хорошее подспорье для пенсионера, который увлекается рыбалкой и разведением скота.
Напомним, ранее жители Алтайского края выигрывали в лотерею солидные призы. Так, в 2016 году 65-летний бийчанин Валерий Безменов выиграл квартиру. В том же году барнаулец выиграл 8,7 миллиона рублей (возраст и имя победителя организаторы оставили в секрете). Самый крупный выигрыш был в 2018 году: барнаулец стал обладателем 232 млн рублей в 217-м тираже лотереи "Гослото "4 из 20".
Комментарии
Не было у деда забот. Теперь на налог с выигрыша надо ещё деньги найти.
Мне нравится заголовок "... дорогой автомобиль". я было подумал, какой нибудь миллионов за пять, а оказалось всего 700 косарей.
Пусть посчитает сколько унес. Теперь 13 % отдай, измени собственника Госпошлина, через госуслуги оформит посещение доблестных, застрахуй, бенза купи, налог заплати, захочешь продать и туда лапу запустят.
Зачем блокируете? Дед пусть посчитает все вложения в лотерею. Теперь налог 13% отдай. Запишись к доблестным через госулуги, предварительно кабинет сделав. Застраховать надо. Бенз купить. Госпошлина за изменение собственника. Продать захочет и туда лапу засунут.
Зачем блокируете?
верно из за правды-матки)))
я вот нет\нет да куплю лотерейку но всегда думаю " лишь бы просто деньги выиграть.. " меньше мороки