В Алтайском крае будет установлена виртуальная квест-комната, посвященная событиям Сталинградской битвы. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) сообщила начальник управления молодежной политики и программ общественного развития Алтайского края, руководитель форума "Алтай. Территория развития" Екатерина Четошникова.

"В Алтайском крае будет работать уникальный федеральный проект, разработанный всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы". Реализацию проекта в Алтайском крае поддерживает правительство региона. Это квест-комната виртуальной реальности по сюжету Сталинградской битвы за дом Павлова (Дом солдатской славы, в котором во время Сталинградской битвы советские солдаты держали оборону 58 дней, – прим. ред.)", – рассказала Екатерина Четошникова.

Она уточнила, что участники квеста, надев очки виртуальной реальности, смогут погрузиться в событие исторического масштаба.

Свою работу квест-комната начнет с 15 мая, в течение недели любой желающий бесплатно сможет ее посетить в Барнауле. Она будет работать на площадке АГУ. Также она будет работать в Бийске. Дополнительная информация по срокам и условиям участия будет опубликована позже на сайте управления молодежной политики.

"Мы пригласим школьников, учеников кадетских корпусов, ребят из военно-патриотических клубов", – добавила собеседница.

Также квест-комната будет презентована на форуме АТР в начале июня. После Алтайского края квест-комната "посетит" и другие регионы страны.

Также на форуме АТР будет работать федеральный проект ООД "Волонтеры Победы" "Моя история", в рамках которого волонтеры помогают в составлении семейного древа и работе с архивными документами. На Алтай приедут более 30 волонтеров-кураторов проекта из других регионов.

Екатерина Четошникова сообщила еще одну новость – Алтайский край победил в федеральном конкурсе и получил право стать координационным центром по Сибири по подготовке волонтеров к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Теперь в течение года до юбилея Победы добровольцы региона реализуют множество интересных проектов и инициатив в рамках проекта "Победа в каждом из нас".

АТР пройдет 9-14 июня на "Сибирском подворье" под Белокурихой.

Четошникова рассказала, что на форуме будет работать 20 площадок по 14-ти направлениям. Это молодежное предпринимательство, развитие сельского хозяйства, образование, здравоохранение, туристическая сфера, патриотизм и добровольчество, наука, спорт, местное самоуправление и другие.