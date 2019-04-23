23 апреля специалисты уже ведут фрезерование / Фото: barnaul.org
Текущий ремонт улиц Барнаула стартовал во вторник, 23 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Работы, которые проводит муниципальный "Автодорстрой", ведутся в разных районах краевой столицы. Так, фрезерование проводят на Павловском и Змеиногорском трактах, улицах Шевченко, Привокзальной, Антона Петрова (в границах улиц Малахова и Попова). В контексте начавшихся работ водителей призывают быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.
Напомним, что в целом сезон ремонта дорог стартовал в Барнауле еще в начале марта. Однако на тот момент работы проводились с использованием холодной асфальтобетонной смеси.
Всего в рамках текущего ремонта в 2019 году планируется восстановить около 78 тысячи квадратных метров дорог.
В мэрии акцентируют внимание на том, что ежегодно плановые объемы муниципального задания МБУ "Автодорстрой" по текущему ремонту снижаются.
Связано это с активным участием краевой столицы в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", благодаря которому ведется масштабный капитальный ремонт городских магистралей.
Комментарии
Какие качественные дороги?! Простую кучу асфальта, именуемую "лежачим полицейским" не могут нормально сделать! На Малахова ямы даже на этих "полицейских", а нам про качество дорог "заливают"...
Не мешайте своими грязными комментариями осваивать деньги администрации города!!!
клоуны, а когда вы люки на Красноармейском заделаете??
23.04.2019 16:59
- гость -
клоуны, а когда вы люки на Красноармейском заделаете??
Ну почему же клоуны? Клоуны это ВЫ, ездиете по отвратительным дорогам, получаете смешные зарплаты,т.е., живёте в жо пе,ВАМ повышают пенсионный возраст , ЖКХ, цены на бензин, и ВЫ приспосабливаетсь к проживанию в жо пе, но самое смешное в этом цирке ВЫ гордитесь проживание в жо пе.
23.04.2019 17:10
- гость -
Соседушка, а чего это ты дистанцируешься? Или еще по возрасту молод и все эти вопросы за тебя папа с мамой решают?