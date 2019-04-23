Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги

Россияне стали массово продавать дачи, эксперты связывают это с дачной амнистией и необходимостью платить налог, пишет РБК.
По данным "Авито Недвижимость", в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество объявлений о продаже дач выросло на 21,9% и составило 127 тысяч. При этом спрос на дачи (количество кликов на кнопку "показать номер") увеличился лишь на 0,7%. Аналитики портала "Мир квартир" отметили, что количество предложений о продаже дач выросло на 8,7%, а спрос сократился на 6,3%.
Несмотря на большое количество предложений, средние цены на дачи, по данным "Авито Недвижимость", в январе-марте 2019 года выросли на 8% и составили 64,5 тысячи рублей за 1 кв. метр. Дачи в Крыму подорожали и вовсе на 74% (до 75,8 тысячи рублей). Почти на треть подорожали дачи в Подмосковье, на 20,5% – в Башкирии. Аналитики "Мир квартир" отметили снижение цен на дачи, в среднем, на 5,9%.
По мнению руководителя направления первичной недвижимости сервиса Дмитрия Алексеева, многие продают дачи, потому что не хотят оформлять их по новым правилам и платить налог на недвижимость. Юрист Виктория Соколова разъяснила, что величина налога на дачи, зарегистрированные по дачной амнистии, отличается в разных регионах. В Москве и в Подмосковье налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости.
Комментарии
Налоги надо платить, ежели патриоты...
Для крупных торговых сетей важно уничтожить конкурентов на рынке, со своим генномодифицированным дерьмом они частнику не конкурент... А продажные чиновники на стороне тех, у кого большое бабло....
Тоже продам.