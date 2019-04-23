Власти Бийска определились, кто отреставрирует усадьбу купца Ассанова

Власти Бийска нашли подрядчика, который займется ремонтно-реставрационными работами в ветхом здании купца Ассанова на улице Ленина, 134. Дом является объектом культурного наследия регионального значения. 23 апреля закупка была переведена на этап подписания контракта.

Как пишет "Бийский рабочий", победителем аукциона стало бийское предприятие "Отделстрой". Именно оно выиграло муниципальный контракт. Документом предусмотрены следующие работы: реставрация фасада и балконов, внутренняя отделка, замена окон и дверей, устройство крылец, ограждения с коваными решетками, скамеек, ремонт беседки и озеленение территории. Все работы должны быть завершены в этом году – до ноября. Гарантия на них дается на 5 лет.

Перечень работ – не тот, что был представлен в проекте реставрации музея, разработанном архитектором Евгением Тоскиным. Например, когда полтора года назад о выделении финансирования на ремонт здания заговорили активно, проект широко обсуждался. Тогда споры вызвало оснащение Ассановского особняка лифтом.

Что касается усадьбы купца Ассанова, то известно, что администрация Бийска выделит 15 миллионов рублей на его реставрацию. Проектом восстановления занималась мастерская Евгения Тоскина. Когда-то в этом особняке проживала семья купца первой гильдии Николая Ассанова. В свое время здание было легким, чистым, светлым, без архитектурных излишеств. Это двухэтажное кирпичное строение с подвалом. Внутри уложены паркетные полы. Стены – в три кирпича. Высота комнат более четырех метров. Общая площадь – 968 квадратных метров.

Согласно проекту архитектора Евгения Тоскина, фасаду вернут первоначальный облик. Он снова станет светло-серым, а цоколь – темно-серым. Интерьеры будут выдержаны в нежно-кремовых тонах. Главный вход в музей останется на прежнем месте. Пожалуй, главное нововведение – в доме установят лифт. Благодаря этому побывать в музее смогут даже колясочники или другие маломобильные граждане.

Ранее глава Бийска Александр Студеникин пообещал, что краевые власти сохранят здание пассажа купца Фирсова. Оно находится в исторической части города Бийска, на ул. Льва Толстого, 146. Построен пассаж был в 1907 году купцом первой гильдии Андреем Фирсовым. В здании располагались торговые залы.

Для реставрации дома купца необходимо, как отметил глава города, 450 миллионов рублей. С проблемой уже успел ознакомиться губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который готов помочь муниципалитету с финансированием.