Артистка Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезную аварию – по словам менеджера певицы, в больнице она пробудет около месяца.
"На днях моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт... Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи – спасибо им огромное! Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации", – сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова на своей странице в Instagram.
Также она добавила, что запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь.
Комментарии
пишут что она торопилась, превышала скоростной режим и спровоцировала аварию
ждем внятных разъяснений кто\что\почем
Есть отличное решение - Аэроэкспресс 30 минут и ты на месте. Не ужели им хочется стоять в пробках?...