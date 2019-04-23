Вторник, 23 Апрель, 21:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,75
Обь
264см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных

, ИА "Амител"
На учения отправятся 170 человек
РАМ

РАМ

Преподаватели Алтайского края в рамках национального проекта "Культура" пройдут в текущем году обучение у ведущих музыкантов Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, сообщает пресс-служба министерства культуры края.

Как говорится в сообщении, в рамках нацпроекта "Культура" пройдут курсы повышения квалификации более 170 человек, их будут обучать ведущие педагоги РАМ имени Гнесиных. Средства на это выделяются из федерального бюджета, краевое софинансирование составит 300 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Минкультуры Алтайского края, свои навыки улучшат сотрудники школ искусств и профессиональных музыкальных образовательных организаций региона. Обучение будут проводить доцент кафедры специального фортепиано Денис Бурштейн, профессор кафедры сольного пения Екатерина Стародубровская, доцент кафедры органа и клавесина, заслуженный артист России Александр Майкапар и другие специалисты.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
21:02
Хулиганы в Алтайском крае изуродовали памятник морякам 0
20:03
Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных 0
19:34
Дети из-за антисанитарии в детском саду заболели кишечной палочкой на Алтае   0
19:08
Коротко о главном: поезд до Горно-Алтайска, ремонт дорог и горящие поля Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 апреля
18:32
Власти Бийска определились, кто отреставрирует усадьбу купца Ассанова 0
18:05
Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице 0
18:03
Движение автотранспорта 25 апреля ограничат по Старому мосту в Барнауле 0
17:48
Рубцовчанин перетаскивал краденое имущество, устал и уснул на месте преступления 0
17:32
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги 9
17:21
Певица МакSим серьезно пострадала в результате ДТП 2
17:04
Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль 6
16:48
Текущий ремонт дорог стартовал в Барнауле 5
16:33
Пенсионер свел счеты с жизнью в иркутской поликлинике 8
16:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 1
16:12
Изготовителей подпольного алкоголя в промышленных масштабах задержали на Алтае 0
16:03
Эксперты проверили яйца в российских магазинах в преддверии Пасхи 1
15:51
Как будет работать и чем грозит пользователям закон о суверенном Рунете 4
15:32
Бежал ли Гитлер в Аргентину: ФБР рассекретило документы этой версии 2
15:21
Автобус Бийск – Новосибирск с 19 пассажирами улетел с трассы под Бердском 0
15:16
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей из бюджета в 2018 году 2
15:03
Юношу из Бийска будут судить за порноснимки с 14-летней девочкой 1
14:49
"Сбер": новый товарный знак зарегистрирован Сбербанком 6
14:34
Ночной транспорт будет организован для барнаульцев после салюта в День Победы 0
14:24
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курильских островов 2
14:20
Фонд социальных проектов Александра Локтева наградил более 30 пап 1
14:17
Эксперт: алтайские туристы не отказываются от купленных путевок на Шри-Ланку 0
14:06
Стало известно, где закроют движение транспорта в Барнауле на майских праздниках 0
14:02
"Стань донором. Спаси жизнь!": более 650 студентов края приняли участие в акции 0
13:58
Оператора по обращению с отходами в Горном Алтае уличили в нарушениях 0
13:42
В Барнауле и Бийске пройдет акция "Доброе кино" 4
13:32
Лишь 74,2% алтайских парней оказались годными к службе в армии 7
13:21
РЖД оборудует вагоны душем, кухней и сейфом 1
13:02
Российские врачи первыми в мире пересадили ребенку печень и легкие одновременно 0
12:51
Неуправляемая стихия: как в Алтайском крае горят поля 8
12:33
Пожилая бийчанка хотела продать дачу, а перевела мошенникам 675 тысяч рублей 6
12:22
Антимонопольщики проверят рост цен за проезд в Алтайском крае 8
12:11
Знаменитый французский туроператор приглашает жителей Алтая на активный отдых 2
12:07
Как уберечь себя от мошенничества при приобретении жилья 1
12:05
Лестницу в Нагорный парк временно закрыли на уборку 7
11:50
Предпасхальная продовольственная ярмарка пройдет во всех районах Барнаула 0
11:32
Очевидцы: вода из колодца заливает парк "Юбилейный" в Барнауле 12
11:23
Шутки Comedy Club про депутатов раскритиковали в Госдуме 11
11:15
Иностранца на Алтае обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому 1
11:07
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам войны почти на 10 тысяч рублей 4
10:49
Три женщины и мужчина погибли на пожаре в алтайском селе Вавилон 2
10:32
Что даст Горному Алтаю железная дорога до Бийска 4
10:25
Как правильно обустроить на даче спортивную площадку для детей и взрослых 3
10:16
КПРФ выдвинет местного кандидата на довыборы в парламент Алтайского края 0
10:03
Стала известна дата встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына 0
10:00
Открыт старт продаж нового кирпичного дома в жилом комплексе "КРЫЛЬЯ-2" 0
09:54
"АлтайБаскет" дома дважды проиграл "Тамбову" 0
09:41
Молодого мужчину насмерть сбили в Барнауле 13
09:32
Экономим бюджет семьи: где купить мощные светодиодные лампы всего за 55 рублей 3
09:22
Принимаем пантовые ванны по уникальным технологиям в горах сокровенного Алтая 0
09:16
Бывшего главного энергетика "дочки" "Роснефти" судят на Алтае за подкуп 1
09:06
Внедорожное открытие года: 27 апреля новый Mitsubishi L200 – в Барнауле 0
09:00
Готовимся к Светлой Пасхе вместе с "Мельником" 0
08:48
Революция CHERY: представили новый флагман семейства кроссоверов TIGGO – TIGGO 7 6
08:33
Лига "КВН-Алтай" определилась с полуфиналистами и ушла в отпуск до осени 0
08:18
Обставь свой дом выгодно: в ТЦ "Алтай" грандиозная распродажа 0
08:04
Где посадить дерево в память о воинах Великой Отечественной 0
07:50
Если вас "заминировали": как правильно вести себя при эвакуации. Инфографика 1
07:34
"Назвал ребенка в честь своего отца": рассказ сына о герое Великой Отечественной 3
07:22
Женщина и нелюбовь: преданная мамой, она боится, что не нужна вообще никому 23
07:15
Что такое межповерочный интервал и сколько времени дается на замену счетчика 1
07:03
Огромную шестикомнатную квартиру продают в элитном доме в Барнауле за 23 млн 8
06:48
"Цветение маральника – 2019": что посмотреть, чем заняться и как добраться? 1
06:32
Алтайский ПФР разъяснил, в каких случаях нужно обращаться за перерасчетом пенсии 0
06:17
Без осадков и до +15 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 23 апреля 0
06:01
Женщины стали реже отказываться от детей в роддомах Алтайского края 2
05:26
"Вот такая, понимаешь, загогулина": лучшие афоризмы Бориса Ельцина 34
04:16
Власти прописали рост доходам россиян в 2019 году 3
03:01
"Через год, так через год": Порошенко хочет вернуться в кресло президента 1
02:06
Подозреваемого в хищении 10 млн руб. участкового из Ростова объявили в розыск 1
01:14
Жена Зеленского боится статуса первой леди Украины 0
00:09
Обезопасьте свой компьютер: названы самые незащищенные пароли 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.