Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных

Преподаватели Алтайского края в рамках национального проекта "Культура" пройдут в текущем году обучение у ведущих музыкантов Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, сообщает пресс-служба министерства культуры края.
Как говорится в сообщении, в рамках нацпроекта "Культура" пройдут курсы повышения квалификации более 170 человек, их будут обучать ведущие педагоги РАМ имени Гнесиных. Средства на это выделяются из федерального бюджета, краевое софинансирование составит 300 тысяч рублей.
По данным пресс-службы Минкультуры Алтайского края, свои навыки улучшат сотрудники школ искусств и профессиональных музыкальных образовательных организаций региона. Обучение будут проводить доцент кафедры специального фортепиано Денис Бурштейн, профессор кафедры сольного пения Екатерина Стародубровская, доцент кафедры органа и клавесина, заслуженный артист России Александр Майкапар и другие специалисты.
Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.
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