Жителя Рубцовска, уснувшего на месте преступления, ждет суд по обвинению в покушении на кражу, сообщили в краевой прокуратуре.
В данный момент установлено, что 30-летний обвиняемый, будучи пьяным, разбил окно частного дома и проник в него.
"Решив, что все имущество он не сможет унести, разделил его на две части. Первую часть имущества обвиняемый через окно вынес из дома, вернувшись за второй, решил немного отдохнуть и уснул в комнате на кровати рядом с приготовленным для хищения имуществом потерпевшего, где был и задержан сотрудниками полиции", – уточняют в прокуратуре.
Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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