Несколько детей в Республике Алтай заболели кишечной палочкой в детском саду "Мама сова" села Майма, сообщает республиканский Роспотребнадзор.

В детском саду были проведены лабораторные исследования, которые показали, что пятеро детей заразились ротавирусом. Им уже оказана медицинская помощь, в настоящее время все здоровы. Ведомство отмечает, что лишь благодаря своевременному, полному комплексу принятых мер удалось не допустить ухудшения ситуации.

Одной из причин заболевания мог быть занос инфекции в детский сад. Так, сотрудники Роспотребнадзора установили, что один из заболевших детей был носителем ротавируса и не ходил в садик пять дней. После этого заведующая приняла его обратно без медсправки о выздоровлении. В результате заболели еще четыре ребенка.

Инфекция распространилась из-за того, что сотрудники детского сада не соблюдали гигиену, санитарно-дезинфекционный режим и безответственно относились к своим обязанностям. Например, на смывах с рук и с одежды помощника воспитателя ясельной группы был обнаружен ротавирус.

В ясельной групповой в аптечке были обнаружены жаропонижающие и другие препараты, которые не должны использоваться без назначения врача. В "Маму сову" принимают без медицинского обследования, что также может привести к распространению паразитов. В свою очередь владелец детского сада работает заведующей без медицинской книжки.

Также множество нарушений сотрудники Роспотребнадзора нашли и на кухне — еду для "Мамы совы" готовят в частном детсаду "Совенок". Заправленный салат хранился при комнатной температуре более двух часов после доставки с кухни детского сада. Подобные нарушения и способствуют размножению микробов в еде. В лаборатории подтвердили, что в салате нашли кишечную палочку. Хранение блюд также вызывает вопросы — салат доставляют в негерметичном контейнере, а кисель — в пластмассовом ведре. Работники кухни в "Совенке" не соблюдают правила гигиены и нарушают санитарные нормы.

Для дошкольных групп не предусмотрен необходимый набор помещений. Нет условий для мытья ног детей перед дневным сном, душевой поддон имеется только в туалетной ясельной группы, и используется для обработки и хранения уборочного инвентаря, полотенец для мытья ног нет. Не созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми: в яслях в туалетной комнате в наличии одна раковина высотой 90 см, детям не доступна.

Индивидуальный предприниматель и должностные лица частного детского сада в итоге привлечены к административной ответственности. Роспотребнадзор составил шесть протоколов об административных правонарушениях и выдал предписания об их устранении.