ГИБДД предложила снизить скорость для перевозящих детей водителей

Глава ГИБДД Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч порог максимальной скорости для водителей, перевозящих в автомобилях детей, пишет ТАСС.

"Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от той скорости, которая у нас максимальная", – сказал Черников.

Он также отметил, что данные нововведения можно включить в ПДД.

"Например, установлено ограничение скорости в 90 км/ч, а я еду со скоростью 70 км/ч. Но в аппарате главка был ответ, а как мы будем это администрировать?" – сказал Черников. "А зачем наказывать? Мы внесем это в ПДД. У нас много противников изменений в ПДД, но это одна из тонкостей, и она нужна", – отметил он.

Глава ГИБДД предложил наклеивать на автомобили специальные знаки, оповещающие о том, что в машине находится ребенок. "Если в ПДД записано будет, что такая наклейка обязательна, это хорошо было бы, не надо это администрировать, выписывать штрафы, но предупреждение можно сделать", – подчеркнул Черников.