Среда, 24 Апрель, 03:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,75
Обь
264см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Владимир Путин наградит семь жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Глава государства поощрит несколько человек
Фото: РБК

Фото: РБК

Семь жителей Алтайского края будут поощрены государственными наградами Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

Так, благодарность объявлена заведующей отделом краевого автономного учреждения "Алтайский государственный Дом народного творчества" Галине Классен. Она отмечена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Директор общества "Знамя труда" Олег Казаков награжден Почетной грамотой президента РФ – за заслуги в развитии СМИ. Еще пять человек получат награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность объявлена учителю лицея №129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии Барнаула Николаю Бедареву, педагогу дополнительного образования Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи Светлане Рейник, учителю Бийского лицея-интерната Алексею Рехтину и учителю барнаульского лицея №124 Валентине Рыбицкой. Почетную грамоту вручат учителю барнаульского лицея №101 Александру Асадчеву.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
03:01
Владимир Путин наградит семь жителей Алтайского края 0
01:04
Бийчанин Артем Андреев стал обладателем Кубка России по бодибилдингу 0
00:01
ГИБДД предложила снизить скорость для перевозящих детей водителей 0
23:11
Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей 0
22:07
Юный каннибал из Алтайского края умер в СИЗО после попытки суицида 0
21:02
Хулиганы в Алтайском крае изуродовали памятник морякам 0
20:03
Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных 0
19:34
Дети из-за антисанитарии в детском саду заболели кишечной палочкой на Алтае   0
19:08
Коротко о главном: поезд до Горно-Алтайска, ремонт дорог и горящие поля Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 апреля
18:32
Власти Бийска определились, кто отреставрирует усадьбу купца Ассанова 0
18:05
Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице 0
18:03
Движение автотранспорта 25 апреля ограничат по Старому мосту в Барнауле 0
17:48
Рубцовчанин перетаскивал краденое имущество, устал и уснул на месте преступления 1
17:32
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги 9
17:21
Певица МакSим серьезно пострадала в результате ДТП 2
17:04
Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль 6
16:48
Текущий ремонт дорог стартовал в Барнауле 5
16:33
Пенсионер свел счеты с жизнью в иркутской поликлинике 8
16:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 2
16:12
Изготовителей подпольного алкоголя в промышленных масштабах задержали на Алтае 0
16:03
Эксперты проверили яйца в российских магазинах в преддверии Пасхи 1
15:51
Как будет работать и чем грозит пользователям закон о суверенном Рунете 4
15:32
Бежал ли Гитлер в Аргентину: ФБР рассекретило документы этой версии 3
15:21
Автобус Бийск – Новосибирск с 19 пассажирами улетел с трассы под Бердском 0
15:16
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей из бюджета в 2018 году 2
15:03
Юношу из Бийска будут судить за порноснимки с 14-летней девочкой 2
14:49
"Сбер": новый товарный знак зарегистрирован Сбербанком 6
14:34
Ночной транспорт будет организован для барнаульцев после салюта в День Победы 0
14:24
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курильских островов 2
14:20
Фонд социальных проектов Александра Локтева наградил более 30 пап 1
14:17
Эксперт: алтайские туристы не отказываются от купленных путевок на Шри-Ланку 0
14:06
Стало известно, где закроют движение транспорта в Барнауле на майских праздниках 0
14:02
"Стань донором. Спаси жизнь!": более 650 студентов края приняли участие в акции 0
13:58
Оператора по обращению с отходами в Горном Алтае уличили в нарушениях 0
13:42
В Барнауле и Бийске пройдет акция "Доброе кино" 4
13:32
Лишь 74,2% алтайских парней оказались годными к службе в армии 7
13:21
РЖД оборудует вагоны душем, кухней и сейфом 1
13:02
Российские врачи первыми в мире пересадили ребенку печень и легкие одновременно 1
12:51
Неуправляемая стихия: как в Алтайском крае горят поля 8
12:33
Пожилая бийчанка хотела продать дачу, а перевела мошенникам 675 тысяч рублей 7
12:22
Антимонопольщики проверят рост цен за проезд в Алтайском крае 8
12:11
Знаменитый французский туроператор приглашает жителей Алтая на активный отдых 2
12:07
Как уберечь себя от мошенничества при приобретении жилья 1
12:05
Лестницу в Нагорный парк временно закрыли на уборку 7
11:50
Предпасхальная продовольственная ярмарка пройдет во всех районах Барнаула 0
11:32
Очевидцы: вода из колодца заливает парк "Юбилейный" в Барнауле 12
11:23
Шутки Comedy Club про депутатов раскритиковали в Госдуме 12
11:15
Иностранца на Алтае обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому 1
11:07
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам войны почти на 10 тысяч рублей 4
10:49
Три женщины и мужчина погибли на пожаре в алтайском селе Вавилон 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.