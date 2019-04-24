Семь жителей Алтайского края будут поощрены государственными наградами Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.
Так, благодарность объявлена заведующей отделом краевого автономного учреждения "Алтайский государственный Дом народного творчества" Галине Классен. Она отмечена за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства. Директор общества "Знамя труда" Олег Казаков награжден Почетной грамотой президента РФ – за заслуги в развитии СМИ. Еще пять человек получат награды за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность объявлена учителю лицея №129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии Барнаула Николаю Бедареву, педагогу дополнительного образования Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи Светлане Рейник, учителю Бийского лицея-интерната Алексею Рехтину и учителю барнаульского лицея №124 Валентине Рыбицкой. Почетную грамоту вручат учителю барнаульского лицея №101 Александру Асадчеву.
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