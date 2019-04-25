В эту субботу, 27 апреля 2019 года, в ТРЦ "ПИОНЕР" состоится благотворительный концерт #ЗаСпасениеМатвея.
Весь Алтайский край сейчас собирает средства на лечение Матвея Чепуштанова. У мальчика серьезное генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. В России лекарства нет. Родителями объявлен сбор на лечение ребенка, ведь сумма 42 миллиона рублей для родных малыша непосильна. Но семья не опустила руки и благодаря волонтерам сейчас проходят флешмобы, концерты, ярмарки, запущены сюжеты на центральном и местном ТВ, расклеена реклама в общественном транспорте во многих городах нашей страны. За месяц уже собрана почти половина денег на лечение! Борьба этой семьи за жизнь их ребенка не может не восхищать!
ТРЦ "ПИОНЕР" присоединяется к сбору средств и приглашает вас на благотворительный концерт, который состоится на фуд-корте торгового центра 27 апреля 2019 года в 13:00.
Ждем вас!
г. Барнаул, проспект Ленина, 102в, 4 этаж
По вопросам оказания помощи:
Тел: +7 923-798-23-49
E-mail: rubarz@mail.ru
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