Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей

Банки выдали россиянам почти 200 тысяч автокредитов с начала 2019 года. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству выданных кредитов авторынок достиг показателей докризисного 2014 года. Об этом говорится в исследовании агентства "Автостат", которое ссылается на данные Национального бюро кредитных историй.
По итогам первого квартала 2019 года россияне купили в кредит 191,3 тыс. автомобилей. Доля таких транспортных средств на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж. Для сравнения: за такой же период 2014 года этот показатель составлял 34,9%, в 2017-м — 4–,7%, в 2018-м – 51,5%.
Больше всего автокредитов берут жители Пермского края, где за отчетный период было куплено при содействии банков 82,1% всех новых автомобилей. На втором месте расположилась Башкирия (77,2%), на третьем– Челябинская область (75,5%).
Эксперты подчеркивают, что машины, которые пять-семь лет назад называли бюджетными, сейчас стоят более миллиона рублей. Внедорожники сравнялись с ценами на квартиры. Из-за роста цен многим россиянам приходится снижать класс автомобиля.
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