Среда, 24 Апрель, 00:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,75
Обь
264см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей

, ИА "Амител"
Их доля на рынке – почти 60%

Банки выдали россиянам почти 200 тысяч автокредитов с начала 2019 года. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству выданных кредитов авторынок достиг показателей докризисного 2014 года. Об этом говорится в исследовании агентства "Автостат", которое ссылается на данные Национального бюро кредитных историй.

По итогам первого квартала 2019 года россияне купили в кредит 191,3 тыс. автомобилей. Доля таких транспортных средств на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж. Для сравнения: за такой же период 2014 года этот показатель составлял 34,9%, в 2017-м — 4–,7%, в 2018-м – 51,5%.

Больше всего автокредитов берут жители Пермского края, где за отчетный период было куплено при содействии банков 82,1% всех новых автомобилей. На втором месте расположилась Башкирия (77,2%), на третьем– Челябинская область (75,5%).

Эксперты подчеркивают, что машины, которые пять-семь лет назад называли бюджетными, сейчас стоят более миллиона рублей. Внедорожники сравнялись с ценами на квартиры. Из-за роста цен многим россиянам приходится снижать класс автомобиля.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
00:01
ГИБДД предложила снизить скорость для перевозящих детей водителей 0
23:11
Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей 0
22:07
Юный каннибал из Алтайского края умер в СИЗО после попытки суицида 0
21:02
Хулиганы в Алтайском крае изуродовали памятник морякам 0
20:03
Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных 0
19:34
Дети из-за антисанитарии в детском саду заболели кишечной палочкой на Алтае   0
19:08
Коротко о главном: поезд до Горно-Алтайска, ремонт дорог и горящие поля Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 апреля
18:32
Власти Бийска определились, кто отреставрирует усадьбу купца Ассанова 0
18:05
Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице 0
18:03
Движение автотранспорта 25 апреля ограничат по Старому мосту в Барнауле 0
17:48
Рубцовчанин перетаскивал краденое имущество, устал и уснул на месте преступления 1
17:32
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги 9
17:21
Певица МакSим серьезно пострадала в результате ДТП 2
17:04
Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль 6
16:48
Текущий ремонт дорог стартовал в Барнауле 5
16:33
Пенсионер свел счеты с жизнью в иркутской поликлинике 8
16:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 2
16:12
Изготовителей подпольного алкоголя в промышленных масштабах задержали на Алтае 0
16:03
Эксперты проверили яйца в российских магазинах в преддверии Пасхи 1
15:51
Как будет работать и чем грозит пользователям закон о суверенном Рунете 4
15:32
Бежал ли Гитлер в Аргентину: ФБР рассекретило документы этой версии 3
15:21
Автобус Бийск – Новосибирск с 19 пассажирами улетел с трассы под Бердском 0
15:16
Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей из бюджета в 2018 году 2
15:03
Юношу из Бийска будут судить за порноснимки с 14-летней девочкой 2
14:49
"Сбер": новый товарный знак зарегистрирован Сбербанком 6
14:34
Ночной транспорт будет организован для барнаульцев после салюта в День Победы 0
14:24
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курильских островов 2
14:20
Фонд социальных проектов Александра Локтева наградил более 30 пап 1
14:17
Эксперт: алтайские туристы не отказываются от купленных путевок на Шри-Ланку 0
14:06
Стало известно, где закроют движение транспорта в Барнауле на майских праздниках 0
14:02
"Стань донором. Спаси жизнь!": более 650 студентов края приняли участие в акции 0
13:58
Оператора по обращению с отходами в Горном Алтае уличили в нарушениях 0
13:42
В Барнауле и Бийске пройдет акция "Доброе кино" 4
13:32
Лишь 74,2% алтайских парней оказались годными к службе в армии 7
13:21
РЖД оборудует вагоны душем, кухней и сейфом 1
13:02
Российские врачи первыми в мире пересадили ребенку печень и легкие одновременно 1
12:51
Неуправляемая стихия: как в Алтайском крае горят поля 8
12:33
Пожилая бийчанка хотела продать дачу, а перевела мошенникам 675 тысяч рублей 7
12:22
Антимонопольщики проверят рост цен за проезд в Алтайском крае 8
12:11
Знаменитый французский туроператор приглашает жителей Алтая на активный отдых 2
12:07
Как уберечь себя от мошенничества при приобретении жилья 1
12:05
Лестницу в Нагорный парк временно закрыли на уборку 7
11:50
Предпасхальная продовольственная ярмарка пройдет во всех районах Барнаула 0
11:32
Очевидцы: вода из колодца заливает парк "Юбилейный" в Барнауле 12
11:23
Шутки Comedy Club про депутатов раскритиковали в Госдуме 12
11:15
Иностранца на Алтае обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому 1
11:07
Совфед одобрил закон о повышении пенсии ветеранам войны почти на 10 тысяч рублей 4
10:49
Три женщины и мужчина погибли на пожаре в алтайском селе Вавилон 2
10:32
Что даст Горному Алтаю железная дорога до Бийска 4
10:25
Как правильно обустроить на даче спортивную площадку для детей и взрослых 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.