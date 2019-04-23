Уроженец города Рубцовска Алтайского края, 22-летний Аркадий Зверев, арестован по делу об убийстве и каннибализме. Его подруга – 12-летняя девочка из Сочи – пройдет лечение в психиатрической клинике.

Как пишет НТВ, Аркадий Зверев скончался в одной из клиник в Петербурге еще в феврале, однако известно об этом стало только сейчас. Подозреваемого привезли в клинику в состоянии комы – ранее мужчина пытался покончить с собой в СИЗО "Новые кресты".

Зверев скончался не приходя в сознание спустя месяц. Ему грозил крупный срок, поскольку помимо убийства и каннибализма он обвинялся в половом сношении с несовершеннолетней.

Также стало известно, что подельницу Зверева, 12-летнюю Валерию, отправят на лечение в психиатрическую клинику в Краснодаре. В силу возраста уголовное наказание ей не грозит. Известно, что девочка сбежала из семьи, живущей в Краснодарском крае, после того как познакомилась в Сочи с отдыхавшим там Зверевым. После этого они уехали в Петербург, где и познакомились со своей будущей жертвой.

22-летний уроженец Алтайского края и его 12-летняя подруга были задержаны в октябре прошлого года после того, как убили и съели своего знакомого – 21-летнего Александра Поповича. Некоторое время Аркадий и Валерия жили у него в гостях в частном доме в поселке Новинка Кировского района, однако поссорились из-за денег. Зверев зарезал хозяина дома, а после расчленил тело топором. На кадрах, снятых на месте расправы, были видны следы крови, беспорядок на кухне. На теле погибшего нашли рубленые раны грудной клетки и живота. Внутренние органы находились на сковороде, которая стояла на плите.