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Певица из Барнаула и Доминик Джокер опубликовали клип со свадьбы

, ИА "Амител"
Ребята выпустили в свет видеоклип на новый дуэтный трек

Доминик Джокер и певица из Барнаула Екатерина Кокорина выпустили в свет видеоклип на новый дуэтный трек "Бесконечность", представленный в начале апреля 2019 года. 

Премьера композиции состоялась в тот день, когда Доминик и Катя стали мужем и женой, а через некоторое время режиссер Сергей Андреев снял для них клип на "Бесконечность".

Ролик состоит из романтических кадров с участием Доминика Джокера и Кати Кокориной. На них влюбленные танцуют, обнимаются и нежно ухаживают друг за другом в разных декорациях.

Известный певец и композитор Доминик Джокер женился на уроженке Барнаула Екатерине Кокориной. Свадьба состоялась 26 февраля в Москве. Решение стать мужем и женой пришло паре после нескольких лет романтических отношений и совместно записанных песен.

Напомним, супруги познакомились на шоу "Битва хоров", где Доминик был наставником барнаульской команды, в которую входила Катя.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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