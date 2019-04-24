Певица из Барнаула и Доминик Джокер опубликовали клип со свадьбы

Доминик Джокер и певица из Барнаула Екатерина Кокорина выпустили в свет видеоклип на новый дуэтный трек "Бесконечность", представленный в начале апреля 2019 года.
Премьера композиции состоялась в тот день, когда Доминик и Катя стали мужем и женой, а через некоторое время режиссер Сергей Андреев снял для них клип на "Бесконечность".
Ролик состоит из романтических кадров с участием Доминика Джокера и Кати Кокориной. На них влюбленные танцуют, обнимаются и нежно ухаживают друг за другом в разных декорациях.
Известный певец и композитор Доминик Джокер женился на уроженке Барнаула Екатерине Кокориной. Свадьба состоялась 26 февраля в Москве. Решение стать мужем и женой пришло паре после нескольких лет романтических отношений и совместно записанных песен.
Напомним, супруги познакомились на шоу "Битва хоров", где Доминик был наставником барнаульской команды, в которую входила Катя.
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