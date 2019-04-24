Алтайский депутат будет курировать отношения Госдумы с Люксембургом

Депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков будет курировать отношения Госдумы с Люксембургом. Как пишут "Новости Горного Алтая", в Государственной думе РФ под председательством заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахана Умаханова состоялось первое собрание депутатской группы по связям с парламентом Великого Герцогства Люксембург.
Заместитель сопредседателя Межпарламентской группы России Евгений Примаков проинформировал собравшихся о том, что создание депутатской группы по связям с парламентом Великого Герцогства Люксембург получило одобрение в МИД России, поддержано руководством Государственной думы.
В составе депутатской группы по связям с парламентом Люксембурга вошли депутаты Евгений Карпов, Иван Белеков, Николай Малов, Павел Федяев.
В ходе первого собрания члены депутатской группы утвердили план работы на 2019 год, говорится в сообщении на сайте Госсобрания Республики Алтай, которую представляет в российском парламенте депутат Белеков.
Люксембург – одно из самых маленьких по территории суверенных государств в Европе и мире. Население превышает 600 тыс. человек, форма правления – конституционная монархия. Главой государства является великий герцог.
Комментарии
Мандатника послали интересы Алтайского края представлять или почему ???
Республика Алтай и Алтайский край немного разные субъекты. Но не все об этом догадываются.