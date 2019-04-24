Предприниматели, руководители бюджетных учреждений, простые жители Алтайского края выбирают качественную функциональную экономичную офисную и фототехнику. Струйные МФУ Epson (Ипсон) широко применяют в работе фотосалонов, офисов, в домашних условиях. Компания INKSYSTEM (Инксистем) предлагает многофункциональные устройства известных брендов, расходные материалы, фотобумагу собственного производства.

Выбрать МФУ Epson профессионалам и любителям

Покупателю из Барнаула или другого населенного пункта Алтайского края можно выбрать в каталоге модель МФУ Epson в соответствии с основными целями применения, чтобы получить технику для идеальной печати фотографий, сканирования, высокоточного копирования текстов и любых изображений. Технические устройства 3 в 1 снабжены удобной панелью управления. Беспроводное подключение к Wi-Fi или Bluetooth обеспечивает распечатку фотографий с мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков.

На многих моделях можно работать без связи с ПК, выбирать и распечатывать снимки непосредственно с камеры, подключенной через кардридер. Пользователям доступна опция корректировки фотографий, добавления нужных эффектов. Благодаря высокому разрешению сканера, цветные или черно-белые снимки отличаются высокой точностью и хорошей контрастностью.

Покупка МФУ Epson для офиса и дома

Устройства 3 в 1 для офисного применения отличаются повышенной производительностью. Скорость сканирования и печати документов позволяет сотрудникам офиса быстро получать экземпляры текстов. Качество текстовых документов не уступает, а в большинстве случаев превосходит параметры распечаток, выполненных на лазерной технике.

Покупка МФУ Epson с СНПЧ позволяет сэкономить на расходниках без потери качества печати. Себестоимость каждого снимка или распечатки текстового документа снижается в 25-30 раз по сравнению с применением оригинальных расходных материалов.

Выбор фотобумаги для МФУ Epson

Качество фотоснимков, отпечатков текстов, копий изображений зависит от технических характеристик принтера и применяемого бумажного носителя. Пользователю необходимо грамотно выбрать фотобумагу от INKSYSTEM, чтобы получать качественные снимки без лишней переплаты. Компания обладает достаточным опытом в сфере производства бумаги разного формата (10*15 см, А3, А4, рулоны для широкоформатных отпечатков). Производственные линии компании в Южной Корее с 2006 года выпускают глянцевую и матовую фотобумагу для интерьерной графики, изготовления календарей, плакатов, афиш, профессиональной фотопечати.

Клиентам, пожелавшим заказать офисную технику, комплектующие, расходные материалы, гарантирована быстрая доставка товара. Магазины, сервисные центры, складские площади INKSYSTEM расположены во всех крупных городах стран СНГ. Потребителям из Алтайского края можно оформить заказ по телефону горячей линии или оставить короткую онлайн-заявку. В короткой форме запроса требуется указать контактную информацию, выбранный способ доставки и оплаты. Сотрудник компании в ближайшее время перезвонит для уточнения деталей и подтверждения заказа.