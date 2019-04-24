Суд в России впервые оштрафовал гражданина за оскорбление государства – соответствующее решение было вынесено в Новгородской области в отношении жителя Малой Вишеры, передает РИА "Новости".
Мужчине назначили административный штраф 30 тысяч рублей. Суть претензий к россиянину сводится к тому, что он разместил в открытом доступе в сети две записи, которые в неприличной форме оскорбляют "человеческое достоинство и общественную нравственность".
Данное судебное решение в силу пока не вступило, его можно обжаловать в областном суде.
Комментарии
а чё конкретно там было?
Дык, эта - уже хлопчик может говорить - Государство это я!!!
"Судья Чудовского районного суда Новгородской области Игорь Иванов обязал местного жителя Юрия Картыжева заплатить 30 тысяч рублей. Как передает «Интерфакс», поводом стали две записи в адрес президента Владимира Путина на его странице во «Вконтакте», которые суд счел оскорбительными. По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» ПавлаЧикова, это первое решение суда по закону о неуважении к власти, который недавно вступил в силу".
понеслось...
Думать то хоть можно про власть то, что она заслуживает?
Я их так не уважаю, что кушать не могу.