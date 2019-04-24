Известный легкоатлет Сергей Шубенков вернулся в родной Барнаул из Сочи для подготовки к новому сезону. Как пишет "Алтайский спорт", сборы в Сочи продолжались больше месяца.
Утром 23 апреля действующий вице-чемпион мира в барьерном беге и его наставник – заслуженный тренер России Сергей Клевцов – вернулись домой в Барнаул. Вечером Сергей Шубенков тренировался в Алтайском училище олимпийского резерва.
Вместе с ним занимались другие легкоатлеты из группы Сергея Клевцова. Первым стартом его звездного подопечного в летнем легкоатлетическом сезоне 2019 будет 18 мая этап "Бриллиантовой лиги" в Шанхае.
Сергей Шубенков побеждает в общем зачете "Бриллиантовой лиги" в своей коронной дисциплине – беге на 110 метров с барьерами – уже два года подряд. В прошлом году этап БЛ в Шанхае проходил 12 мая. Сергей Шубенков финишировал в первом старте сезона с третьим результатом – 13,27 секунды. Первенствовал действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Омар Маклауд из Ямайки – 13,16 секунды. Второе место занял Орландо Ортега, представляющий Испанию, – 13,17 секунды.
Главным для Сергея Шубенкова в сезоне 2019 станет чемпионат мира, который пройдет с 27 сентября по 6 октября в столице Катара – Дохе.
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