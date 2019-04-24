Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу с Россией и прибыл на станцию Хасан на юге Приморья, после чего отправился в сторону Уссурийска.
Как передает ТАСС, по словам депутата думы Хасанского района Натальи Карповой, встретившей состав на станции, Ким Чен Ын вышел из вагона, после чего ему подарили цветы и "он принял хлеб-соль".
На станции лидера КНДР встречали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также посол РФ в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.
Также отмечается, что Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный как "Домик Ким Ир Сена". Это здание построили в 1986 году в честь приезда в СССР бывшего тогда лидером КНДР Ким Ир Сена.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным.
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