Новосибирскую сеть "Посуда-Центр" могут признать банкротом

Компания "МФК-Профит", расположенная в Московской области, подала банкротный иск против торговой сети "Посуда-Центр" из-за долга в 7 миллионов рублей, пишет "РБК-Новосибирск". Иск подан 22 апреля и пока не принят к производству.
Отметим, что десятью днями ранее арбитраж Подмосковья постановил взыскать долг с ООО "Посуда-Центр Сервис" в размере более 5 млн руб. и проценты за пользование денежными средствами в размере 1,6 млн руб.
Как следует из материалов дела, "МФК-Профит" занимался поставкой товара в магазины торговой сети "Посуда-центр", в том числе с февраля по октябрь прошлого года. За указанный период у ответчика образовалась задолженность за поставленный товар в размере более 24 млн руб. Поставщик предложил решить проблемы в досудебном порядке. Ответчик оплатил только часть суммы. По подсчетам истца, долг составил более 5 млн руб.
В итоге суд, ознакомившись со всеми доказательствами и требованиями, удовлетворил иск "МФК-Профит" в полном объеме. Теперь "Посуда-Центр" обязана вернуть около 7 миллионов рублей.
Как пояснила РБК Новосибирск представитель сети "Посуда-Центр" Елена Белоусова, в компании не согласны с вынесенным решением суда. Сейчас готовится апелляционная жалоба. Какое бы решение суда по рассмотрению апелляционной жалобы не последовало, компания готова будет исполнить его.
Комментарии
Когда распродажа со скидками стартует?
какую вам такую распродажу? они банкроты а не дураки
Магазин очень дорогой
24.04.2019 10:18
Гость
не дороже остальных. у них проблема с локациями.