Активисты партии ЛДПР провели пикет против вырубки леса в районе барнаульской горы. Акция прошла во вторник, 23 апреля.

Мероприятие прошло под лозунгами: "Очень важный интерес – сохранить сосновый лес!", "Полный запрет на вырубку реликтового бора под строительство!", "Власть про лес поговорила – через месяц все забыла!?", "Требуем реального наказания для "черных лесорубов"!", "Хватит сливать наш лес за границу!".

"ЛДПР считает, что тема сохранения лесов снова осталась без внимания власти. И накануне отчета губернатора мы вновь напоминаем об этой проблеме", – прокомментировал депутат фракции ЛДПР в Барнаульской думе Дмитрий Ворсин.

Кстати, рядом с местом проведения пикета активисты обнаружили свалку мусора. Ворсин будет добиваться скорейшей ее ликвидации.

"Я ужаснулся – все рядом застроено и закидано мусором. Сосновый бор не любит точечную застройку – он хилеет, зверь из него бежит. Зарубки на двух гектарах деревьев! И никто не в ответе – ни лесники, ни власти", – высказался член инициативной группы по защите леса, присоединившийся к акции ЛДПР Владимир Сафронов.

Напомним, ЛДПР неоднократно поднимала проблему вырубок в регионе. В конце прошлого года депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова добилась переноса строительства вертолетной площадки из реликтового леса в другое место. Новая территория пока не определена, и у ЛДПР сейчас много вопросов к власти по этому поводу.