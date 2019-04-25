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Цветы – стихи природы:  где приобрести саженцы цветов для открытого грунта

, ИА "Амител"
Цветы пробуждают прекрасные чувства. Каким бедным и печальным стал бы мир без цветов – "Соцветие" предлагает раскрасить его

Еще немного и города, их окрестности, дачные и приусадебные участки начнут переливаться всем богатством природных красок. Вместе с теплом и ярким солнцем наступает пора цветов – гордых и самодостаточных одиночек, а также дружных и гармоничных композиций, превращающих даже самые унылые городские пейзажи в волшебные оазисы.

Однолетники или многолетние цветы – они станут отличным украшением любого цветника или сада. С их помощью вам удастся создать действительно уникальный ландшафтный дизайн, поскольку можно комбинировать варианты, ориентируясь в оттенках цветков, форме листьев, высоте растений, цвете листвы и многих других факторах. Главное требование – чтобы саженцы цветов были хорошего качества. В этом вопросе просто не может быть компромиссов, иначе велика вероятность, что после высадки в открытый грунт растения погибнут либо лишатся своей красоты вследствие увеличенного срока адаптации.

Оптово-розничная компания "Соцветие" предлагает посадочный материал, выращенный с четким соблюдением агротехники и по современным технологиям. Ассортимент цветов настолько разнообразен, что с его помощью вам удастся преобразить любую территорию, независимо от особенностей почвы или климатических условий.

 

Петуния, бегония, вербена, побелия, целозия, доротеантус, импатиенсы, сенецио, тагетисы. Калибрахое, остеоспермум, платикодоны, кампанула, гвоздика, эуномус, дахлия, седум, розы… Потеряться во всем многообразии цветочного мира вам не удастся – специалисты "Соцветия" с радостью помогут подобрать ассортимент специально для ваших условий и в соответствии с вашими пожеланиями.

В продаже кассеты для рассады – 1 блок (6 штук) 216 рублей, вместо 228 рублей! Имеются цветы в горшках диаметров 9-12 см по привлекательной цене – от 125 рублей.

Прием заявок осуществляется на 6 и 13 мая 2019 года уже сейчас по телефонам:  8(3852) 501-035, 8-960-947-65-84.

Оптово-розничная компания "Соцветие"
г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 143
Телефон: 8(3852) 501-035, 8-960-947-65-84

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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