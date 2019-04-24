Участники организованной преступной группы в Алтайском крае признаны виновными в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов. Среди злоумышленников – Татьяна Филатова, бывший начальник КГКУ "Региональное жилищное управление", на момент совершения преступлений занимавшая должность начальника отдела управления правового и документационного обеспечения регионального управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Также по делу проходили двое граждан, осуществлявших риелторскую деятельность. Все они признаны виновными в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот, детей-инвалидов, а также членов их семей, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Как отмечают в краевом управлении Следственного комитета, с января 2014 года по август 2016 года Татьяна Филатова спланировала ряд преступлений, для чего вовлекла в их совершение сотрудников риелторского агентства города Барнаула.

"Чиновница в силу занимаемого должностного положения располагала необходимой информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к поставляемым квартирам. Данную информацию она передавала подконтрольным ей риелторам, которые в рамках адресных инвестиционных программ подыскивали для заключения государственных контрактов по поставке жилых помещений квартиры детям-сиротам и детям-инвалидам, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которых была значительно ниже стоимости, объявленной для аукциона", – уточняют в СКР.

Затем, вводя в заблуждение продавцов подобранного жилья и действуя по доверенности от их имени и имени администрации Алтайского края, злоумышленники заключали договоры купли-продажи недвижимого имущества. Разницу между стоимостью квартир они похищали, распределяя ее между собой.

"Совместными действиями злоумышленники реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету Российской Федерации и Алтайского края имущественный ущерб в сумме более 16 миллионов рублей", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

Татьяну Филатову приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, еще двое фигурантов получили сроки по пять с половиной лет в колонии общего режима.