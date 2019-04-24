Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. Ожидается, что в ближайшее время врио главы региона Олег Хорохордин подпишет заявление.
"Как и все граждане страны, я имею право на отдых. Поэтому и решил им воспользоваться. Это мое решение, я принял его самостоятельно", – приводит его слова портал "Новости Горного Алтая".
Роберт Пальталлер работал в правительстве Республики Алтай с 2006 года сначала заместителем, а потом первым заместителем председателя. Курировал сферу экономики, ЖКХ, газификации.
Родился в 1952 году в Пермской области. Окончил Алтайский политехнический институт, Российскую академию государственной службы. Работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 90-х возглавил Барнаульский ликероводочный завод. В 2004 году был назначен советником генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО "Алтайкрайгазсервис". С 2004 года являлся заместителем генерального директора по производственно-сбытовому блоку ООО "Барнаульский водоканал", а затем возглавил предприятие. В 2006 году назначен заместителем председателя правительства Республики Алтай. С 2014 года – первый заместитель председателя правительства.
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