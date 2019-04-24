Мэрия Барнаула опубликовала основной план мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы. Концерты, выставки, акции 9 мая пройдут во всех районах города.
Так, традиционно праздничный день начнется с торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу Славы в 9:00. С 10:00 на площади Советов состоится торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции "Бессмертный полк Алтая". На площади Сахарова в это же время откроется музейно-выставочный ряд "Этот День Победы!", а на Привокзальной площади – выставка ретроавтомобилей "Эх, путь-дорожка фронтовая!".
В 13:00 на главной сценической площадке города пройдет торжественное открытие праздника "Спасибо за Победу!". Открытый легкоатлетический пробег "Кольцо Победы – 2019" стартует на площади Советов с 14.00.
В течение дня праздничные программы также пройдут у Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, в парке культуры и отдыха "Центральный", на ул. Мало-Тобольской, во всех районах города.
С 20:00 на главной сценической площадке начнется вечерняя эстрадная программа с участием артистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии и мужского вокального ансамбля под руководством А. Афанасьева Государственной филармонии Алтайского края "Память в сердце моем".
В 22:00 праздник завершится фейерверком.
Комментарии
Да, уж - это ведь денег стоит немалых, которых не хватает, в том числе на закуп льготных лекарств для детей...
Не было бы победы, ты бы вообще мылом был бы или сумочкой.
- гость -
Не было бы победы, ты бы вообще мылом был бы или сумочкой.
Причём тут победа, речь идёт о неразумной трате денег
На закуп льготных лекарств для детей можно найти деньги в других карманах, не залазия в карман с деньгами на празднования Победы. Судя по покупкам картин или часов стоимостью в несколько квартир, или ценам на билеты на концерты, стоимостью в зарплату учителя за год, деньги в определенных карманах есть. Роскошь в стране имеет право быть при условии наличия льготных лекарств для детей
На закуп льготных лекарств для детей можно найти деньги в других карманах, не залазия в карман с деньгами на празднования Победы.
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что празднования, что часы - это понты чиновников.
24.04.2019 12:08
гость
Вы, эта, глупости озвучиваете - эти деньги заложены в бюджете, о каких карманах речь ведете?!
ничего страшного лет через 10 не останется ни одного живого ветерана - закроют лавочку
что празднования, что часы - это понты чиновников.
Надо сильно ненавидеть свою страну, чтобы не праздновать День Победы. Наши прадеды не понтовались, когда рвали Гитлера, поэтому хочется сказать каждому юному либерасту, встань, ..., и отдай дань уважения Дню Победы
24.04.2019 12:28
- гость -
О карманах, лопающихся от роскоши. Таких в нашей стране немало. Есть подозрение, что, как минимум, 50 % этой роскоши образовалось незаконно или полузаконно.
Налог на роскошь - вот деньги в бюджет