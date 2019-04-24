Среда, 24 Апрель, 12:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,75
Обь
240см -24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Автомобили в спальном районе Барнаула обвешали воздушными шариками

, ИА "Амител"
Веселые "украшения" привязали к припаркованным машинам в ночное время

Фото: vk.com/barneos22

Автомобили барнаульцев, припаркованные в спальном районе, украсили синими воздушными шарами.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, автомобилисты заметили сюрприз утром 24 апреля.

"Цвет настроения синий. На Взлетной и еще нескольких улицах ночью украсили машины воздушными шарами", – отмечает автор заметки.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

24.04.2019 11:15
- гость -

какое расточительство - денег некуда девать?

0  0
24.04.2019 11:31
- гость -

Они так не улетят с газона, надо больше шариков

1  0
24.04.2019 11:38
- гость -

что на шарах написано?

1  0
24.04.2019 11:44
- гость -

"Убирайтесь вон!"

1  0
24.04.2019 11:48
- гость -

во дворах на ночь машины бросают голубые. вот им и шарики в масть налепили

0  0
24.04.2019 11:53
- гость -

Реклама к открытию новой АЗС

1  0
24.04.2019 12:24
- гость -

на Партизанской тоже что-то рекламировали шарами оранжевыми. От сильного ветра веревки от шариков забились под зеркала, было очень "весело". Рекламная акция провалилась, т.к. обратной связью были матерки "осчастливленных" водителей.

0  0
24.04.2019 12:43
Земляк

В ночь на пятницу в квартале Невский украсили оранжевыми шариками. Интересно!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:54
Парад речных судов и праздник на набережной проведут в Барнауле 30 апреля 0
12:45
Студент АлтГТУ стал призером Международных соревнований по 1С 0
12:34
Автомобиль сбил пешехода под Барнаулом: полиция ищет очевидцев 1
12:21
Ремонт проспекта Ленина в Барнауле обойдется в 230 миллионов рублей 0
12:15
Первую партию изготовленных на Павловском ДОКе плит MDF отправили в Новосибирск 0
12:02
Фотофакты: как в Барнауле прошла седьмая выставка новостроек 0
11:49
Бийскому чиновнику Дмитрию Брызгалову дали условный срок за мошенничество 4
11:33
Янукович хочет вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах 0
11:22
Медсестры в Кузбассе объявили голодовку из-за массовых сокращений 3
11:13
Автомобили в спальном районе Барнаула обвешали воздушными шариками 8
11:04
"Бессмертный полк" и салют: как пройдет празднование 9 Мая в Барнауле 10
10:31
Первый вице-премьер Республики Алтай попросил Хорохордина об отставке 0
10:21
Реальные сроки получили экс-чиновница и риелторы за махинации с жильем для сирот 3
10:15
Пикет против вырубки реликтового леса прошел в Барнауле 1
10:02
Электрочайник всего за 199 рублей: в Рубцовске открывается "Галамарт" 0
09:52
Новосибирскую сеть "Посуда-Центр" могут признать банкротом 5
09:33
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Приморье 0
09:21
Сергей Шубенков вернулся в Барнаул для подготовки к "Бриллиантовой лиге" 1
09:12
Впервые суд оштрафовал россиянина за оскорбление государства 13
09:01
Абсолют, подчеркивающий ваш статус: стартовали продажи новой TOYOTA COROLLA 0
08:49
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 8
08:31
"Легенда жизни" спасает мир: сохраним окружающую среду вместе 0
08:18
Все тренды азиатского питания: почему выставку SIAL China нельзя пропустить 0
08:06
Витамины на тарелке: как приготовить сочный и вкусный фруктовый салат 4
07:50
Жители Алтайского края могут пожаловаться на банки, ломбарды и кредитные конторы 4
07:34
Дизайнерскую квартиру с ванной из мрамора продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 0
07:19
Гимнастика для глаз: правда ли, что с ее помощью можно вернуть зрение 0
07:02
Жилье в аренду или в кредит: выгодно ли сегодня брать ипотеку 0
06:48
Зачем Минтранс предложил ввести разделение водителей на любителей и профи 14
06:32
Лицо фирмы: секретарши прошлого века 6
06:17
Тепло под +20 градусов и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 24 апреля 0
06:01
Возвращение "Мотора" и скандал с тренером: что происходит в хоккейном "Алтае" 4
05:08
Алтайский депутат будет курировать отношения Госдумы с Люксембургом 3
04:04
Певица из Барнаула и Доминик Джокер опубликовали клип со свадьбы 3
03:01
Владимир Путин наградит семь жителей Алтайского края 2
01:04
Бийчанин Артем Андреев стал обладателем Кубка России по бодибилдингу 0
00:01
ГИБДД предложила снизить скорость для перевозящих детей водителей 8
23:11
Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей 2
22:07
Юный каннибал из Алтайского края умер в СИЗО после попытки суицида 0
21:02
Хулиганы в Алтайском крае изуродовали памятник морякам 0
20:03
Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных 0
19:34
Дети из-за антисанитарии в детском саду заболели кишечной палочкой на Алтае   0
19:08
Коротко о главном: поезд до Горно-Алтайска, ремонт дорог и горящие поля Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 апреля
18:32
Власти Бийска определились, кто отреставрирует усадьбу купца Ассанова 1
18:05
Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице 1
18:03
Движение автотранспорта 25 апреля ограничат по Старому мосту в Барнауле 0
17:48
Рубцовчанин перетаскивал краденое имущество, устал и уснул на месте преступления 1
17:32
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги 14
17:21
Певица МакSим серьезно пострадала в результате ДТП 3
17:04
Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.