Фото: vk.com/barneos22
Автомобили барнаульцев, припаркованные в спальном районе, украсили синими воздушными шарами.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, автомобилисты заметили сюрприз утром 24 апреля.
"Цвет настроения синий. На Взлетной и еще нескольких улицах ночью украсили машины воздушными шарами", – отмечает автор заметки.
Комментарии
какое расточительство - денег некуда девать?
Они так не улетят с газона, надо больше шариков
что на шарах написано?
"Убирайтесь вон!"
во дворах на ночь машины бросают голубые. вот им и шарики в масть налепили
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на Партизанской тоже что-то рекламировали шарами оранжевыми. От сильного ветра веревки от шариков забились под зеркала, было очень "весело". Рекламная акция провалилась, т.к. обратной связью были матерки "осчастливленных" водителей.
В ночь на пятницу в квартале Невский украсили оранжевыми шариками. Интересно!