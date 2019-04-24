Медсестры в Кузбассе объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры Анжеро-Судженской городской больницы в Кузбассе объявили голодовку из-за массовых увольнений, сообщается сайте профсоюза медработников "Действие".
24 апреля голодовку начнут две младшие медсестры акушерского отделения больницы. Позднее к ним присоединятся другие сотрудницы больницы.
Медики опубликовали резолюцию, в которой говорится, что часть санитарок и младших медсестер переведут в уборщицы, а остальных уволят. На уборщиц, в свою очередь, перекладывают обязанности по уборке палат и других медицинских помещений, хотя делать это по закону должны санитарки.
В профсоюзе утверждают, что сокращения затронут 105 человек. А также говорят о том, что руководство больницы начало избирательное, предвзятое дисциплинарное преследование сотрудниц. Глава города Дмитрий Ажичаков уговаривает их согласиться с переводом на другую должность и выйти из профсоюза.
Между тем Минздрав региона отрицает данную информацию.
"Младшие медсестры по уходу за больными в акушерском отделении относятся к категории младшего медицинского персонала. К этой же категории относится и санитарка. Эти должности не предусматривают наличия специального медицинского образования. В их обязанности входит уход за тяжелыми пациентами – мытье, чистка зубов, стрижка ногтей, бритье, замена подгузников, переодевание и прочие процедуры по уходу, а также уборка помещений лечебных отделений больницы", – рассказали "Сибдепо" в пресс-службе ведомства.
Также в департаменте пояснили, что еще в феврале 2016 года в законную силу вступил Профессиональный стандарт "Младший медицинский персонал", утвержденный Министерством труда. С того момента работодатель обязан применять их, и именно поэтому медучреждения вносят изменения в штатное расписание и заменяют одни должности на другие. Например, младший медперсонал переводят на такие должности как уборщик служебных (производственных помещений), буфетчик, кастелянша и другие.
Комментарии
...А также говорят о том, что руководство больницы начало избирательное, предвзятое дисциплинарное преследование сотрудниц....
Покажите мне хоть одного начальника, который сократит дисциплинированного, грамотного, лояльного сотрудника и оставит малограмотного прогульщика и любителя "покачать права". Может быть, стоит не дожидаясь сокращений пересмотреть своё отношение к работе?
А может не путать санитара, уборщика помещений и младший персонал по уходу . Первые вообще больных не должны касаться, а младшая сестра по уходу должна иметь обязательно среднее образование и затем специально получиться.
Ностальгия по СССР, да за такой произвол партком, профком, рабочком из этих горе-руководителей кресло из-под задницы бы мигом убрали. Сократили бы самих, за несоблюдения курса партии, куда ЕР смотрит?!