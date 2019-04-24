Медсестры в Кузбассе объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры Анжеро-Судженской городской больницы в Кузбассе объявили голодовку из-за массовых увольнений, сообщается сайте профсоюза медработников "Действие".

24 апреля голодовку начнут две младшие медсестры акушерского отделения больницы. Позднее к ним присоединятся другие сотрудницы больницы.

Медики опубликовали резолюцию, в которой говорится, что часть санитарок и младших медсестер переведут в уборщицы, а остальных уволят. На уборщиц, в свою очередь, перекладывают обязанности по уборке палат и других медицинских помещений, хотя делать это по закону должны санитарки.

В профсоюзе утверждают, что сокращения затронут 105 человек. А также говорят о том, что руководство больницы начало избирательное, предвзятое дисциплинарное преследование сотрудниц. Глава города Дмитрий Ажичаков уговаривает их согласиться с переводом на другую должность и выйти из профсоюза.

Между тем Минздрав региона отрицает данную информацию.

"Младшие медсестры по уходу за больными в акушерском отделении относятся к категории младшего медицинского персонала. К этой же категории относится и санитарка. Эти должности не предусматривают наличия специального медицинского образования. В их обязанности входит уход за тяжелыми пациентами – мытье, чистка зубов, стрижка ногтей, бритье, замена подгузников, переодевание и прочие процедуры по уходу, а также уборка помещений лечебных отделений больницы", – рассказали "Сибдепо" в пресс-службе ведомства.

Также в департаменте пояснили, что еще в феврале 2016 года в законную силу вступил Профессиональный стандарт "Младший медицинский персонал", утвержденный Министерством труда. С того момента работодатель обязан применять их, и именно поэтому медучреждения вносят изменения в штатное расписание и заменяют одни должности на другие. Например, младший медперсонал переводят на такие должности как уборщик служебных (производственных помещений), буфетчик, кастелянша и другие.