В Барнауле 20 и 21 апреля 2019 года прошла седьмая выставка новостроек, на которой все желающие могли купить новое жилье или получить подробную консультацию о строящихся жилых комплексах нашего города. Застройщики традиционно подготовили несколько акционных предложений, а представители пяти банков осуществляли подбор наиболее удобных ипотечных условий для заемщиков.
Завершилась "Выставка новостроек" потрясающим розыгрышем призов от организаторов и партнеров мероприятия.
Более 50 человек получили самые разные призы и подарки:
Банк "Левобережный" вручил счастливчикам три пледа, а банк "Открытие" – два надувных дивана.
Компания "АЛЬКОН" разыграла пять фирменных пакетов с презентами в виде сертификатов, коллекционным чаем и экскурсиями на производство.
Гипермаркет товаров для ремонта и дома "Аксиома" – два сертификата на свою продукцию, каждый на сумму 3000 рублей.
А Единый центр продаж недвижимости – инициатор и организатор выставки – 45 наименований бытовой техники, среди которых: фены, утюги, миксеры, соковыжималки, хлебопечка, пароварка, кухонный комбайн, пылесосы, кофеварки, электрогриль и другие призы.
Полный фотоотчет опубликован в группе "ВКонтакте".
Справка. Единый центр продаж недвижимости создан членами Союза риэлторов Барнаула и Алтая. По единому номеру телефона 8 (3852) 717−100 предоставляется полная информация о новостройках в Барнауле, Новосибирске и Республике Алтай. ЕЦПН предлагает квартиры по ценам застройщиков. Услуга по подбору новостроек – бесплатная.