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Первую партию изготовленных на Павловском ДОКе плит MDF отправили в Новосибирск

, ИА "Амител"
С момента выпуска первой плиты комбинат произвел более 250 куб.м продукции

Павловский деревообрабатывающий комбинат, входящий в лесную холдинговую компанию "Алтайлес", наладил производство древесноволокнистых плит. Первая партия новой для алтайской промышленности продукции ушла заказчикам в Новосибирск.

Сегодня на предприятии работают над стабилизацией производства, выходом на постоянный режим работы и круглосуточный выпуск продукции. В ближайшее время планируется увеличить среднесуточный показатель производства до 300 куб.м.

Настроить технику и выйти на полную проектную мощность Павловскому ДОКу помогают представители компании "Зимпелькамп" (Siempelkamp) – основные поставщики оборудования для комбината.

Виктор Рау, шеф-инженер компании "Зимпелькамп" по механической части (см. видео):

"Это предприятие – одно из крупнейших на территории Российской Федерации по переработке древесных отходов и производству плит MDF. Павловский ДОК построен по новейшим технологиям и соответствует всем европейским стандартам. Это предприятие очень высокотехнологичное – на нем задействовано много высококвалифицированных рабочих, которые в настоящее время проходят ежедневное обучение. А также комбинат полностью безотходный и экологичный: производство основано на вторичной переработке отходов лесопиления, плюс здесь нет никаких выбросов, кроме пара".

Высококачественное импортное оборудование позволит в скором времени выпускать плиты толщиной от 2,5 до 40 мм в объеме до 250 000 куб.м в год с классом эмиссии Е1, соответствующим высокому европейскому стандарту.

Уровень производства Павловского ДОКа отметил заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов

"Данный проект прошел серьезную длительную экспертизу, в него поверили власть и коммерческие организации. С точки зрения новых технологий, которые здесь используются, – это очень высокий уровень. Это позволит Павловскому ДОКу успешно конкурировать на рынке, занять на нем определенные ниши. Из положительных моментов для промышленного сектора выделил бы и уровень потребления электроэнергии на предприятии".

Напомним, что плиты MDF используют в мебельном производстве, строительстве, для производства напольных покрытий, для изготовления декоративных стеновых панелей. Они легко ламинируются, шпонируются, красятся, подходят для тиснения, фрезерования, изготовления гнутых изделий. Это высококачественный, прочный, влагостойкий, однородный по составу и плотности продукт, безопасный для использования в любых помещениях, в том числе подходящий для производства детской мебели.

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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