Начальника отдела транспорта и связи администрации Бийска Дмитрия Брызгалова признали виновным в мошенничестве – в качестве наказания ему назначен условный срок, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В данный момент установлено, что в полномочия чиновника входил контроль за деятельностью МУП "Городской транспортный диспетчерский центр" Бийска, которое является коммерческой организацией, созданной для обеспечения условий по предоставлению транспортных услуг населению.
Также в обязанности Брызгалова входило утверждение документов МУП о распределении денег, выплачиваемых организациям и индивидуальным предпринимателям – пассажироперевозчикам в качестве компенсации за перевозку (льготный проезд) отдельных категорий граждан по единому проездному билету.
В СКР подчеркивают, что в декабре 2015 года обвиняемый, введя в заблуждение директора МУП, убедил изготовить документы о перечислении одному из индивидуальных предпринимателей, занимавшихся пассажироперевозками, компенсации в размере более 670 тысяч рублей, хотя в действительности она составляла чуть более 40 тысяч рублей.
"После того, как деньги поступили на счет, чиновник сообщил предпринимателю об ошибочном их перечислении и попросил вернуть большую часть суммы, которую впоследствии присвоил. Тем самым Брызгалов мошенническим путем завладел денежными средствами муниципального предприятия в размере 630 тысяч рублей", – добавляют в правоохранительном ведомстве.
Также отмечается, что при осмотре личного дела Дмитрия Брызгалова были выявлены факты неоднократного привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение кодекса этики в части коррупционных правонарушений.
Суд приговорил обвиняемого к трем годам условного срока и запретил ему занимать должности в органах власти сроком на 2 года.
Комментарии
каспер следующий
Наказание ни о чём! Всё равно, что кота сметаной пугать
Круто, а оскорби такого и загремишь под фанфары...
Ну и запретили занимать, ну и что? Перевели в кадровый резерв на 2 года. Какие проблемы то? Жрёть как и раньше