Международный этап олимпиады по программированию на платформе 1С:Предприятие 8 состоялся 23 марта 2019 года в учебном центре фирмы "1С" в Москве.
Студент факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета Алексей Семин занял второе место в олимпиаде. Алексей разделил призовое второе место со студентом Анатолием Журавлевым из г. Набережные Челны. Абсолютным победителем стал Александр Иванов, студент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Всем призерам присваивается квалификация 1С:Специалист.
Примечательно, что на соревнованиях такого уровня Алтайский край представляют только студенты АлтГТУ, которые занимают призовые места. Так, например, дипломный проект магистрантки Екатерины Брютовой признан лучшим проектом Международного конкурса выпускных квалификационных работ, выполненных с использованием 1С, 2017/2018 учебного года. Победителями регионального тура олимпиады по программированию в 2018 году стали исключительно студенты АлтГТУ: на первом месте Роман Сопов, на втором – Екатерина Брютова, третий результат у Карины Смирновой. По итогам международного этапа олимпиады по программированию на платформе 1С:Предприятие 8 Роман Сопов был отмечен специальным призом.
Комментарии
Ну вот они такие перспективные и талантливые теперь во франч не пойдут - не комильфо с такими регалиями, пороху так сказать не понюхают, а пойдут куда-нибудь на фикси, например, в Мария-Ра на 50 тыщ рублей, там же весь их талант и зароется! Грустно!