Среда, 24 Апрель, 12:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,79
€ 71,75
Обь
240см -24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Ремонт проспекта Ленина в Барнауле обойдется в 230 миллионов рублей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Подрядчик будет определен после первомайских праздников

Ремонт проспекта Ленина в Барнауле, который пройдет в 2019 году, оценили в 230 миллионов рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Подрядчика, который будет проводить работы, определят 8 мая.

Работа должна быть закончена не позднее 30 сентября 2019 года включительно. Отметим, что речь о ремонте проспекта Ленина – от ул. Северо-Западной до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина. Также по условиям контракта подрядчик должен отремонтировать участок на проспекте Комсомольском – от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого.

Самое интересное, что власти Барнаула за счет программы "Безопасные и качественные дороги" намерены провести реконструкцию перекрестка Матросова и Ленина, где должна появиться еще одна полоса. Перекресток проспекта Ленина с улицей Матросова должны были реконструировать еще в 2017-2018 годах, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на более поздний срок. После реконструкции с Ленина на Матросова можно будет поворачивать сразу с двух полос. Еще две останутся для движения вперед.

Также не будут менять асфальт на мосту рядом с Новым рынком. В 2020 году его закроют на масштабный ремонт, который продолжится два года. Общая стоимость работ составляет около миллиарда рублей. Из-за ремонта моста в Барнауле предрекают огромные пробки.

Главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе "БКД" за 52 миллиона рублей.

Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула – Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному, от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта – 8,5 километров, а ширина – 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял свое название: сначала это был Богородицкий переулок, в ХIХ веке – Московская улица, потом – Московский проспект, а после 1917 года – улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года – проспект Ленина.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
12:45
Студент АлтГТУ стал призером Международных соревнований по 1С 0
12:34
Автомобиль сбил пешехода под Барнаулом: полиция ищет очевидцев 0
12:21
Ремонт проспекта Ленина в Барнауле обойдется в 230 миллионов рублей 0
12:15
Первую партию изготовленных на Павловском ДОКе плит MDF отправили в Новосибирск 0
12:02
Фотофакты: как в Барнауле прошла седьмая выставка новостроек 0
11:49
Бийскому чиновнику Дмитрию Брызгалову дали условный срок за мошенничество 4
11:33
Янукович хочет вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах 0
11:22
Медсестры в Кузбассе объявили голодовку из-за массовых сокращений 3
11:13
Автомобили в спальном районе Барнаула обвешали воздушными шариками 8
11:04
"Бессмертный полк" и салют: как пройдет празднование 9 Мая в Барнауле 10
10:31
Первый вице-премьер Республики Алтай попросил Хорохордина об отставке 0
10:21
Реальные сроки получили экс-чиновница и риелторы за махинации с жильем для сирот 3
10:15
Пикет против вырубки реликтового леса прошел в Барнауле 1
10:02
Электрочайник всего за 199 рублей: в Рубцовске открывается "Галамарт" 0
09:52
Новосибирскую сеть "Посуда-Центр" могут признать банкротом 5
09:33
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Приморье 0
09:21
Сергей Шубенков вернулся в Барнаул для подготовки к "Бриллиантовой лиге" 1
09:12
Впервые суд оштрафовал россиянина за оскорбление государства 13
09:01
Абсолют, подчеркивающий ваш статус: стартовали продажи новой TOYOTA COROLLA 0
08:49
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 8
08:31
"Легенда жизни" спасает мир: сохраним окружающую среду вместе 0
08:18
Все тренды азиатского питания: почему выставку SIAL China нельзя пропустить 0
08:06
Витамины на тарелке: как приготовить сочный и вкусный фруктовый салат 4
07:50
Жители Алтайского края могут пожаловаться на банки, ломбарды и кредитные конторы 4
07:34
Дизайнерскую квартиру с ванной из мрамора продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 0
07:19
Гимнастика для глаз: правда ли, что с ее помощью можно вернуть зрение 0
07:02
Жилье в аренду или в кредит: выгодно ли сегодня брать ипотеку 0
06:48
Зачем Минтранс предложил ввести разделение водителей на любителей и профи 14
06:32
Лицо фирмы: секретарши прошлого века 6
06:17
Тепло под +20 градусов и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 24 апреля 0
06:01
Возвращение "Мотора" и скандал с тренером: что происходит в хоккейном "Алтае" 4
05:08
Алтайский депутат будет курировать отношения Госдумы с Люксембургом 3
04:04
Певица из Барнаула и Доминик Джокер опубликовали клип со свадьбы 3
03:01
Владимир Путин наградит семь жителей Алтайского края 2
01:04
Бийчанин Артем Андреев стал обладателем Кубка России по бодибилдингу 0
00:01
ГИБДД предложила снизить скорость для перевозящих детей водителей 8
23:11
Россияне приобрели рекордное число кредитных автомобилей 2
22:07
Юный каннибал из Алтайского края умер в СИЗО после попытки суицида 0
21:02
Хулиганы в Алтайском крае изуродовали памятник морякам 0
20:03
Педагоги Алтая пройдут обучение у музыкантов академии имени Гнесиных 0
19:34
Дети из-за антисанитарии в детском саду заболели кишечной палочкой на Алтае   0
19:08
Коротко о главном: поезд до Горно-Алтайска, ремонт дорог и горящие поля Алтая
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 апреля
18:32
Власти Бийска определились, кто отреставрирует усадьбу купца Ассанова 1
18:05
Что случилось с певицей МакSим и почему она в больнице 1
18:03
Движение автотранспорта 25 апреля ограничат по Старому мосту в Барнауле 0
17:48
Рубцовчанин перетаскивал краденое имущество, устал и уснул на месте преступления 1
17:32
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги 14
17:21
Певица МакSим серьезно пострадала в результате ДТП 3
17:04
Алтайский пенсионер выиграл в лотерею дорогой автомобиль 6
16:48
Текущий ремонт дорог стартовал в Барнауле 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.