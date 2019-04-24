Ремонт проспекта Ленина в Барнауле, который пройдет в 2019 году, оценили в 230 миллионов рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Подрядчика, который будет проводить работы, определят 8 мая.

Работа должна быть закончена не позднее 30 сентября 2019 года включительно. Отметим, что речь о ремонте проспекта Ленина – от ул. Северо-Западной до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина. Также по условиям контракта подрядчик должен отремонтировать участок на проспекте Комсомольском – от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого.

Самое интересное, что власти Барнаула за счет программы "Безопасные и качественные дороги" намерены провести реконструкцию перекрестка Матросова и Ленина, где должна появиться еще одна полоса. Перекресток проспекта Ленина с улицей Матросова должны были реконструировать еще в 2017-2018 годах, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на более поздний срок. После реконструкции с Ленина на Матросова можно будет поворачивать сразу с двух полос. Еще две останутся для движения вперед.

Также не будут менять асфальт на мосту рядом с Новым рынком. В 2020 году его закроют на масштабный ремонт, который продолжится два года. Общая стоимость работ составляет около миллиарда рублей. Из-за ремонта моста в Барнауле предрекают огромные пробки.

Главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе "БКД" за 52 миллиона рублей.

Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула – Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному, от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта – 8,5 километров, а ширина – 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял свое название: сначала это был Богородицкий переулок, в ХIХ веке – Московская улица, потом – Московский проспект, а после 1917 года – улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года – проспект Ленина.