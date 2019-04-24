Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на пешехода, произошедшего вечером 13 апреля.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 21:30 на 48-м километре автодороги К-59, когда автомобиль Hyundai Elantra сбил мужчину.
"В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, которые могут повлечь причинение тяжкого вреда здоровью", – добавляют в Госавтоинспекции.
Очевидцев ДТП, а также граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: (3852) 665-405 или 02, либо обратиться по адресу: Барнаул, проспект Комсомольский, 13, кабинет № 22.
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